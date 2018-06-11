ايران و الصين تبرمان اربع وثائق للتعاون الاقتصادي

واضاف سيف اليوم الاثنين في حديث لمراسل ارنا ان الرئيسين الايراني و الصيني يوكدان علي توطيد التعاون المصرفي لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين لذلك قررنا متابعة هذا الهدف بين المسؤولين المعنيين لدي البلدين.

وفي جانب اخر من تصريحاته اشار سيف الي متابعة المشاكل المصرفية للطلبة الايرانيين في الصين واضاف انه ستزول هذه المشاكل قريبا علي اساس الاتفاق الذي توصلنا اليه مع المسؤولين الصينين.

واوضح ان الرئيس روحاني تابع هذا الموضوع خلال زيارته الي شنغهاي حيث اوعز الرئيس الصيني بمتابعة هذه المشاكل و تسويتها.

يذكر ان سيف رافق الرئيس روحاني في زيارته الي الصين للمشاركة في قمه منظمة شنغهاي للتعاون.

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