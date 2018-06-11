المتحدث باسم الخارجیة :

علي كوریا الشمالیة التعامل بحذر فی التفاوض مع امیركا

طهران/ 11 حزیران/ یونیو/ ارنا - وصف المتحدث باسم الخارجیة الإیرانیة، ماضی امیركا بالسیئ من ' وضع العراقیل والانتهاك والانسحاب من الالتزامات الدولیة الثنائیة والمتعددة الأطراف'، حاثاً حكومة كوریا الشمالیة، التعامل بحذر تام فی المفاوضات مع الولایات المتحدة.

وردا علي سؤال حول اجتماع الرئیسین الامریكی والكوری الشمالی، قال بهرام قاسمی الیوم الاثنین فی لقائه الصحفی الأسبوعی : موقف إیران بشأن هذه القضیة واضح ولم یطرأ أی تغییر علیه، نحن مهتمون باستتباب السلام والاستقرار والأمن فی شبه الجزیرة الكوریة، كباقی مناطق العالم، ونرحب بكل خطوة تساهم فی هذه العملیة، فضلاً عن التنمیة الاقتصادیة والازدهار فی هذه المنطقة.
وشدد علي ان طهران لیس لدیها وجهة نظر متفائلة بشأن هذا الموضوع، نظرا لماضی وتاریخ السلوك والعلاقات التی نعرفها من الولایات المتحدة، لا سیما تلك التی یتبعها السید ترامب، والتی قام بها خلال فترة ولایته، منها وضع العراقیل والانسحاب من الاتفاقیات والعقود وعدم الالتزام بالتعهدات، خاصة فیما یتعلق بالاتفاق النووی، ونعتقد أن علي الحكومة الكوریة أن تتعامل مع هذا الأمر بحذر شدید، لأن طبیعة الأدارة الأمریكیة تجعلنا نحكم بعدم التفاؤل.
وقال المتحدث باسم الخارجیة: نحن نؤید السلام والأمن الذی هو فی مصلحة شبه الجزیرة الكوریة، ولكننا ننظر إلي السلوك الأمیركی بنظرة تشاؤم.
ورداً علي سؤال حول انسحاب امیركا من الاتفاق النووی وانسحاب بعض الشركات الأوروبیة من إیران، ودور الدبلوماسیة الاقتصادیة، قال قاسمی ان بعض الشركات الأوروبیة اتخذت مواقف بعد انسحاب امریكا من الاتفاق النووی واعلان عودة العقوبات ضد طهران.
وصرح قاسمی، إن الشركات الأوروبیة لدیها مهلة نهائیة من 90 الي 120 یوما حتي عودة العقوبات، وعلیها الانتظار لما سیحدث وما هی نتیجة محادثات ایران مع شركائها الأجانب.
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علي كوریا الشمالیة التعامل بحذر فی التفاوض مع امیركا

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علي كوریا الشمالیة التعامل بحذر فی التفاوض مع امیركا

المتحدث باسم الخارجیة :

علي كوریا الشمالیة التعامل بحذر فی التفاوض مع امیركا

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