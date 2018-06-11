مسيرة حاشدة أمام البرلمان الهولندي إحياء ليوم القدس العالمي

وقد رفع المشاركون في المسيرة الأعلام الفلسطينية وسط هتافات منددة بالكيان الصهيوني وامريكا.

وتقدم المسيرة جمع من الشخصيات الدينية والمسلمة من جميع الجنسيات واصدر المتظاهرون بيانا ختاميا في التجمع الذي استغرق ساعتين نددو افيه بالجرائم الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني المظلوم.

وجاء في البيان ان يوم القدس العالمي احد اهم الآثار الخالدة للامام الخميني (ره) والتي تسهم في تعزيز الوحدة و الاخوة بين المسليمن حيث ان الامام الراحل سمي قبل اربعة عقود الجمعة الاخيره من شهر رمضان بيوم القدس العالمي للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المظلوم.

وجاء ايضا ان مسلمي هولندا يقفون جنبا الي جنب مع اخوانهم الشعب الفلسطيني المظلوم والمضطهد دفاعا عنه في مواجهته للكيان الصيوني الغاصب وكذلك يدعمون حركات التحرر في العالم الاسلامي والشرق الاوسط وشمال افريقيا منددين بتعامل الغرب المزدوج تجاه قضايا البحرين واليمن .

انتهي**م م** 1718

