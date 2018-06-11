دي ميستورا يختتم مشاوراته في إيران ويواصل مشاوراته الإقليمية

جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب المبعوث الخاص بهذا الشأن.

وأعلن دي ميستورا في البيان أنه سيواصل المشاورات الإقليمية في الأيام المقبلة.

ويأمل دي ميستورا من خلال هذه المشاورات الإقليمية استعادة مسار جنيف التفاوضي من أجل الوصول إلي حل للازمة السورية وفقا للقرارات الدولية بعد توقف مسار جنيف.

واجري دي مستورا ، محادثات مع حسين جابري انصاري مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية الخاصة وكبير المفاوضين الايرانيين في المفاوضات الدولية حول السلام في سوريا (عملية آستانا).

وأكد جابري انصاري في هذا اللقاء علي النهج الثابت والبناء للجمهورية الاسلامية الايرانية لتسهيل عملية تسوية الازمة السورية، وقدم الي المبعوث الاممي الخاص بشؤون سوريا، مجموعة من المبادرات والمقترحات التنفيذية المحددة للبدء بعمل ونجاح لجنة صياغة الدستور السوري.

انتهي** 2344

