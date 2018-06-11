مشترو النفط لا يدعمون سياسة امريكا لخفض صادرات النفط الإيرانية

وكتبت الصحيفة ان محاولات ادارة ترامب للضغط علي ايران ستلقي مقاومة من الدول التي تشكك في صدق النوايا الامريكية و ستقاومها وسيؤدي ذلك الي ابطال مفعول احد اهم عوامل الضغط وهو خفض تصدير النفط الايراني.

وكان الرئيس الامريكي قد اعلن يوم 9 مايو خروجه من الاتفاق النووي مع ايران واعادة الحظر المفروض عليها مهددا بأجراء اشد انواع العقوبات التي لم يشهدها التاريخ وجوبه هذا القرار بمقاومة من الدول الموقعة علي الاتفاق وكذلك من مشتري النفط الايراني.

واعلنت الصين انها ستستبدل التعامل بالدولار الامريكي في معاملاتها النفطية مع ايران ليحل محله اليوان الصيني وفعلت كذلك روسيا حيث ستتعامل بالروبل الروسي.

وكانت ايرن قد استبدلت التعامل بالدولار الامريكي في تعاملاتها التجارية ليحل مكانه اليورو الاوروبي.

انتهي**م م** 1718

