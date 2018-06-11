استئناف صادرات النفط الإيراني إلي تشيلي بعد 16 عامًا

وذكرت بلومبرغ اليوم الاثنين انه ستقوم ناقلة نفط خلال الايام القادمة بتسليم تشيلي اول شحنة من النفط الايراني بعد انقطاع دام 16 عاما وهذا يعني ان ايران تسعي في مواجهتها الحظر الامريكي ايجاد زبائن جدد لنفطها.

واشارت تقارير الملاحة البحرية ان الناقلة 'سويس مكس' التي تسع مليون برميل هي محملة بالنفط الايراني وسترسو في ميناء باسفيك كوست في مدينة سان فيسنتا التشيلية يوم 12 تموز 2018.

وتشير المعلومات ان تشيلي لم تقم خلال ال16 عاما الاخيرة بشراء النفط الايراني وهذه هي اول شحنة يتم شرائها بعد هذا الانقطاع.

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