ايران و الصين تستخدمان عملتهما الوطنية في التبادل التجاري المشترك

وعلي هامش زياره الرئيس روحاني الي الصين للمشاركه في اجتماع قمه منظمة شنغهاي للتعاون، اضاف كرباسيان ليلة امس الاحد في حديث لمراسل ارنا، انه و بالتزامن مع هذه الزيارة تم التوقيع علي اربع مذكرات تفاهم مع الصين بما فيها مذكرة تفاهم وقعت عليها وزارة الاقتصاد الايرانيه مع منظمة تنمية البني التحتية في الصين و التي تنص علي الافادة من مصادرهما المالية للاستثمار المشترك و استخدام عملاتهما الوطنية في التبادل التجاري.

واوضح ان هناك خطة طريق رسمت فيها حصة اي من الجانبين من التبادل التجاري.

واضاف ان مذكرة تفاهم ثانية تنص علي التعاون الفني و العلمي كما ان هناك مذكرة تفاهم اخري تم توقيعها بشأن التعاون في مجال اسواق المال و السندات.

اما مذكرة التفاهم الرابعة فتنص علي التعاون الثنائي في مجال مكافحة المخدرات و الجرائم المنتظمة.

وتابع كرباسيان إن الجانبين تباحثا حول السبل الكفيلة بتعزيز التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية بما فيها التعاون المصرفي و النفط و البتروكيماويات و كذلك زيادة حجم التبادل التجاري.

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