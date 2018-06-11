ظریف: فی اجتماع شنغهای، تم التركیز علي تنفیذ الالتزامات فی الاتفاق النووی

علي هامش زیارة رئیس الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة إلي الصین، صرح ظریف مساء أمس فی مقابلة مع مراسل ارنا : بالإضافة إلي إعلان مواقف الجمهوریة الإسلامیة من قبل الرئیس روحانی، تم دعم الاتفاق النووی كمذكرة تفاهم دولیة.

وأضاف: خلال هذه الزیارة، توفرت فرصة امام رئیس الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة حجة الإسلام حسن روحانی لاجراء لقاءات والحوار مع الرئیسین الروسی والصینی، بصفتهما طرفین فی الاتفاق النووی، حیث جري بحث الظروف الخاصة الحالیة وكیفیة مواصلة التعاون نظرا لانحساب امیركا من الاتفاق النووی، وكیفیة دعم الاتفاق، و الواجبات التی تقع علي عاتق جمیع الأطراف.

وأضاف ظریف : تحدثوا خلال اللقاءات عن ایفاء الطرفین الصینی والروسی بالتزاماتهما والتنسیق مع الأعضاء الآخرین فی الاتفاق النووی، من أجل ضمان أن تستفید إیران استفادة كاملة من المزایا الاقتصادیة للاتفاق النووی، وهذا الأمر المهم كان واضحا فی تصریحات الرئیسین الصینی والروسی.

وقال وزیر الخارجیة، إن الرئیسین الصینی والروسی أكدا أیضا أنهما یشعران بأن الأوروبیین لدیهم التزامات مماثلة، وأنه فی المفاوضات التی أجراها الرئیس روحانی مع رئیس جمهوریة الصین الشعبیة، والوزارء المعنیین فی كلا البلدین، تم مناقشة وسائل تفعیل هذه الالتزامات.

وخلال زیارته للصین التی استغرقت یومین ألقی الرئیس روحانی كلمة أمام أعضاء منظمة شنغهای بیّن فیها مواقف إیران تجاه مختلف القضایا الإقلیمیة والدولیة.

كما إلتقی خلال الزیارة بعدد من رؤساء وقادة الدول المشاركة فی قمة شنغهای لا سیما رؤساء الصین وروسیا وأفغانستان وباكستان ومنغولیا وبیلاروسیا ورئیس وزراء الهند.

وكان الرئیس الایرانی حسن روحانی قد وصل الجمعة 8 حزیران/یونیو الی مطار مدینة تشینغداو بدعوة رسمیة من نظیره الصینی شی جین بینغ للمشاركة فی المؤتمر الثامن عشر لمنظمة شنغهای للتعاون.

رافق الرئیس روحانی فی هذه الزیارة وفد ضم وزیر الخارجیة محمد جواد ظریف وبیجن نامدار زنغنه وزیر النفط ومسعود كرباسیان وزیر الاقتصاد ومحمد نهاوندیان مساعد رئیس الجمهوریة للشؤون الاقتصادیة و ولی الله سیف محافظ البنك المركزی.

وتخللت الزیارة مشاركة الوفد الایرانی فی مأدبة عشاء اُقیمت علی شرف الوفد وتوقیع وثائق واتفاقیات ثنائیة بین ایران والصین.

هذا وبدأ المؤتمر أعماله السبت 9حزیران/ یونیو واستمر یومین فی مدینة تشینغداو الواقعة فی محافظة شندونغ شرق الصین شارك فیه زعماء وقادة 8 دول ذات عضویة كاملة و4 دول تحمل صفة مراقب ومسؤولون یمثلون منظمات دولیة.

علماً بأنّ كازاخستان والصین وقیرغیزیا وروسیا وطاجیكستان و أوزبكستان، أسست منظمة تعاون شنغهای فی ال15 من یونیو 2001 فی مدینة شنغهای الصینیة.

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