صادرات 'الذهب الأحمر' يسجل رقما قياسيا

وأضاف 'كاوه زركران' في مقابلة مع مراسل ارنا اليوم الاثنين، ان صادرات الزعفران في العام الماضي، بلغت نحو 236 طنا وبقيمة أكثر من 326 مليون دولار.

وتابع أنه علي الرغم من نمو صادرات الزعفران بنحو 55 في المائة ، فإن نحو 77 في المائة من الذهب الأحمر الإيراني يتم تصديره إلي ثلاث دول فقط هي هونغ كونغ والإمارات وإسبانيا، مما يدل علي فشلنا في الحصول علي حصة سوقية أكبر من بلدان أخري.

وصرح عضو هيئة ممثلي غرفة طهران للتجارة والصناعة والمناجم والزراعة، إن الإحصاءات التجارية للدول الكبري المستوردة للزعفران الإيراني، تكشف أن دولا مثل إسبانيا، فيما تعد من المستوردين الرئيسيين للزعفران من إيران، لكنها في نفس الوقت من بين أكبر الدول المصدرة لهذا المنتج في العالم .

وأضاف : تجاهل احتياجات الأسواق العالمية، أدي الي تسليم سوق تعبئة الزعفران الي دول مثل اسبانيا، و رغم ان ايران تحتل المرتبة الأولي في إنتاج وتصدير هذه المنتجات، لكنها تصدرها بدون تعبئة مناسبة مما يقلل من قيمتها المضافة.

وصرح زركران، إن إهمال مسؤولي هذا القطاع في الحفاظ علي ميزة البلاد في إنتاج أغلي التوابل في العالم، وخروج بصلة الزعفران من البلاد، جعل الدولة المجاورة ، أفغانستان، أحد منافسينا في إنتاج وتصدير الزعفران في الوقت الحاضر. هذا البلد استطاع من خلال تصدير أكثر من 17 مليون دولار في عام 2017 ، ان يرفع من حصته في التجارة العالمية لهذا المنتج بما يقرب من 23 في المائة.

و أشار رئيس لجنة الزراعة والمياه والصناعات الغذائية لغرفة طهران التجارية، في جزء آخر من ملاحظاته، إلي آخر مستجدات تصدير المنتجات الزراعية في العام الماضي، قائلاً: تشير الإحصاءات الصادرة عن الجمارك الإيرانية إلي زيادة حجم وقيمة صادرات المحاصيل الزراعية مقارنة بالعام السابق.

وقال زركران، إن وزن هذه المنتجات ارتفع بنسبة 26 في المائة العام الماضي وارتفعت قيمته بنحو 5 في المائة.

واشار الي ارتفاع إنتاج المحاصيل الزراعية في البلاد في السنوات العشر الماضية بشكل عام، حيث ارتفع من 12.5 مليون طن في 2008 إلي أكثر من 21 مليون طن في 2016.

وأضاف أن عملية الإنتاج وزيادة الصادرات لم تكن متماثلة بالنسبة لجميع المنتجات الزراعية في هذه الفترة. وقد انخفض تصدير الفستق في 2017 بمقدار 7 آلاف طن مقارنة بالعام السابق الذي بلغ 130 طنا.

و قال زركران عن وجهات التصدير الرئيسية للفستق: 54٪ من الفستق في البلاد يتم تصديره إلي خمسة أسواق وهي فيتنام وهونغ كونغ وألمانيا والإمارات والهند، مما يشير إلي أن إيران لم تنجح في قهر أسواق التصدير المختلفة للفستق.

انتهي** 2344

