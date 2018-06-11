عضو سابق في مجلس الامن القومي الامريكي:

توجه ترامب الاحادي جعل امريكا منعزلة

نيويورك/11حزيران /يونيو/ارنا-اكد العضو السابق في مجلس الامن القومي الامريكي 'روبرت مالي' ان نزعة الرئيس الامريكي دونالد ترامب الاحادية ادت الي عزلة امريكا والتي باتت اكثر وضوحا بعد انسحاب امريكا من الاتفاق النووي وفرض رسوم تجارية علي اقرب حلفائها.

وحول الاهداف التي تكمن وراء 12 شرطا فرضته امريكا علي ايران حيال الاتفاق النووي، اوضح مالي في حديث مع مراسل ارنا، إنه من الصعب التكهن باستراتيجية الادارة الامريكية برئاسة ترامب قائلا ان امريكا تعرف ان هذه الشروط تفتقر الي الحقيقة و لايمكن تنفيذها إلا انها تعمل علي ممارسة الضغوط علي ايران و تهدف إلي عدم تحقيق اي من هذه الشروط.
واضاف ان ترامب يتصور إنه يمكن تطبيق نفس السياسه التي ينتهجها تجاه كوريا الشمالية علي ايران ، لدفعها الي المفاوضات والتوصل الي اتفاق افضل معها قائلا ان الجميع في الدائره الضيقه التي تحيط بالرئيس الامريكي يعمل علي فرض العقوبات الاقتصادية علي ايران بانتظار ما تحمل له الايام المقبلة من احداث.
وبشأن مدي تاثير رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو و ولي العهد السعودي محمد بن سلمان علي ترامب في اتخاذ قراره بالانسحاب من الاتفاق النووي مع ايران، اوضح مالي ان الدعم الذي قدمه حلفاء ترامب له في المنطقه ادي الي تسهيل القرار الامريكي بالانسحاب من الاتفاق النووي.
و في جانب اخر من تصريحاته اشار الي تاكيد كل من اوروبا و روسيا والصين والهند علي مقاومة العقوبات الامريكية و اكد انه طالما تلتزم ايران بتعهداها تجاه الاتفاق النووي فمن الصعب أن نتصور بان العقوبات الجديدة ستودي الي ممارسة ضغوط عليها كما كانت خلال عام 2010 حتي 2012 .
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توجه ترامب الاحادي جعل امريكا منعزلة

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