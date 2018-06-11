تطبیع العلاقة مع إسرائیل خنجر فی ظهر فلسطین

و فی كلمة القاها امام اجتماع للعلماء ورجال الدین السنة والشیعة فی محافظة خراسان رضوی بمدینة مشهد (شمال شرق)، أضاف خالد القدومی، إن إیران تدعم فلسطین منذ 40 عاماً، كیف یدعی البعض أنها كانت عدوًا للفلسطینیین؟ لا أوافق علي هذا الكلام ؛ عدونا هم المجموعة والحزب والبلد الذی یحاول تطبیع العلاقات مع إسرائیل.

وأشار إلي وجود ملیار و 400 ملیون مسلم فی العالم مع موارد غنیة من الثروات الطبیعیة، وقال ان عدد السكان الیهود فی العالم یبلغ 14 ملیون نسمة، نصفهم فقط فی فلسطین، اذن یمكن حل القضیة الفلسطینیة بوحدة المسلمین ویمكن تحریرها.

وقال القدومی إن الوحدة لا تتحقق بقراءة خطبة الجمعة فقط ، مسألة الوحدة یتعین ان تتجاوز حدود الكلمة ویجب التخطیط فی هذا الصدد.

وأكد القدومی: إن القبلة الواحدة ومودة الرسول (صلي الله علیه وسلم) وأهل البیت (ع) هی وحدتنا، وبالتمسك بهما تتحقق وحدة المسلمین، وتتحرر فلسطین ، ولتحقیق هذه الغایة، سیقف الفلسطینیون حتي النهایة ویقدمون الضحایا.

وشدد علي أن هذه المقاومة والتضحیة ستستمر حتي التحریر الكامل لجمیع أراضی فلسطین، وان حدودنا لیست حدود عام 1968 أو غیرها من المعاهدات المغلقة، لكن هدفنا هو تحریر كل أرض فلسطین.

وقال أیضا، ان دماء الشعب الفلسطینی تراق بثمن زهید جدا امام كامیرا الإعلام الغربی والعربی.

واشار ممثل حماس الي إحصائیات الشهداء والجرحي الفلسطینیین من بدایة المسیرة المسماة 'العودة الكبري': منذ 30 مارس من هذا العام (حوالی 1.5 شهرًا) فی غزة ، 128 شهیدًا وأكثر من 19 ألفًا أصیبوا بجروح. وقال : خلال هذه الفترة، كان الغرب والعالم العربی یشاهد اطلاق النار علي المسعفین حیث استشهد خلال هذه الفترة، اثنین من المسعفین واصیب 228 آخرین بجروح، و أطلق النار من قبل الجنود الإسرائیلیین علي 39 سیارة إسعاف .

انتهي** 2344

