مجلس سوريا الديمقراطية يعلن استعداده للتفاوض بلا شروط

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ونقلا عن صحيفه تشرين السوريه ان قوات سوريا الديموقراطية، التي تعد الوحدات الكردية عمودها الفقري وتحظي بدعم أميركي، تسيطر علي مساحات واسعة في شمال وشمال شرق البلاد، بعد طرد جماعة داعش من مناطق عدة فيها. وتتولي الادارة الذاتية الكردية تسيير شؤونها.

ورحب المجلس في بيان بفتح دمشق 'باب التفاوض' مؤكداً 'الموافقة علي الحوار بدون شروط' ونظره ' بإيجابية إلي التصريحات التي تتوجه للقاء السوريين وفتح المجال لبدء صفحة جديدة (..) بعيداً عن لغة التهديد والوعيد'.

وقال عضو الهيئة الرئاسية للمجلس حكمت حبيب في تصريحات لوكالة فرانس برس 'قواتنا العسكرية والسياسية جادة لفتح باب الحوار. وعندما نقول اننا مستعدون للتفاوض، فلا توجد لدينا شروط' مسبقة.

وأضاف 'لا توجد سوي هاتين القوتين من أجل الجلوس علي طاولة التفاوض وصياغة حل للأزمة السورية وفق دستور يتساوي فيه الجميع بالحقوق والواجبات'.

ويأتي ابداء الأكراد الاستعداد للتفاوض مع الحكومة السورية بعد نحو أسبوعين من تأكيد الرئيس السوري في مقابلة تلفزيونية انه بعد استعادة الجيش السوري مساحات واسعة في البلاد، باتت قوات سوريا الديموقراطية 'المشكلة الوحيدة المتبقية' أمامه. وتحدث عن خيارين للتعامل معها 'الأول أننا بدأنا الآن بفتح الأبواب أمام المفاوضات'.

وتابع 'إذا لم يحدث ذلك، سنلجأ إلي تحرير تلك المناطق بالقوة.. بوجود الأميركيين أو بعدم وجودهم'

وأكد وزير الخارجية السورية وليد المعلم قبل أسبوع أن 'التواصل موجود (مع قوات سوريا الديموقراطية) لكن لم نبدأ التفاوض حول المستقبل'.

لكن حبيب قال 'نتطلع خلال المرحلة المقبلة الي خروج كل القوي العسكرية الموجودة في سوريا والعودة الي الحوار السوري السوري من أجل حل الأزمة'.

ومطلع الشهر الحالي، زار وفد من معارضة الداخل السوري، في خطوة نادرة، محافظة الحسكة (شمال شرق)، حيث سلم القادة الاكراد دعوة للمشاركة في 'مؤتمر حوار وطني' من المقرر عقده في دمشق.

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