بعد حضوره قمة شنغهاي

الرئيس روحاني يعود الي طهران

طهران/ 11 حزيران/ يونيو/ ارنا - عاد رئيس الجمهورية حسن روحاني الي طهران صباح اليوم الاثنين من بكين بعدما شارك في إجتماع قادة منظمة شنغهاي للتعاون الإقتصادي الذي عقد في مدينة تشينغداو.

وخلال زيارته للصين التي استغرقت يومين ألقي الرئيس روحاني كلمة أمام أعضاء منظمة شنغهاي بيّن فيها مواقف إيران تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية.
كما إلتقي خلال الزيارة بعدد من رؤساء وقادة الدول المشاركة في قمة شنغهاي لا سيما رؤساء الصين وروسيا وأفغانستان وباكستان ومنغوليا وبيلاروسيا ورئيس وزراء الهند.
وكان الرئيس الايراني حسن روحاني قد وصل الجمعة 8 حزيران/يونيو الي مطار مدينة تشينغداو بدعوة رسمية من نظيره الصيني شي جين بينغ للمشاركة في المؤتمر الثامن عشر لمنظمة شنغهاي للتعاون.
رافق الرئيس روحاني في هذه الزيارة وفد ضم وزير الخارجية محمد جواد ظريف وبيجن نامدار زنغنه وزير النفط ومسعود كرباسيان وزير الاقتصاد ومحمد نهاونديان مساعد رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية و ولي الله سيف محافظ البنك المركزي.
وتخللت الزيارة مشاركة الوفد الايراني في مأدبة عشاء اُقيمت علي شرف الوفد وتوقيع وثائق واتفاقيات ثنائية بين ايران والصين.
هذا وبدأ المؤتمر أعماله السبت 9حزيران/ يونيو واستمر يومين في مدينة تشينغداو الواقعة في محافظة شندونغ شرق الصين شارك فيه زعماء وقادة 8 دول ذات عضوية كاملة و4 دول تحمل صفة مراقب ومسؤولون يمثلون منظمات دولية.
علماً بأنّ كازاخستان والصين وقيرغيزيا وروسيا وطاجيكستان و أوزبكستان، أسست منظمة تعاون شنغهاي في ال15 من يونيو 2001 في مدينة شنغهاي الصينية.
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الرئيس روحاني يعود الي طهران

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