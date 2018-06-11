العبادي: سنلاحق العصابات الارهابية التي تحاول العبث بالامن وبالانتخابات

طهران / 11 حزيران / يونيو /ارنا-
وجه رئيس الوزراء حيدر العبادي، الاحد، الاوامر لجميع قيادات العمليات في المحافظات بتشديد الإجراءات علي مخازن مفوضية الانتخابات، فيما اشار الي انه سيلاحق العصابات الارهابية التي تحاول العبث بالامن وبالانتخابات.

وقال العبادي في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه انه 'وجه الاوامر لجميع قيادات العمليات في المحافظات بتشديد الإجراءات الأمنية لمخازن المفوضية وزيادة القطعات المخصصة لحمايتها'، مبينا 'كما تم التوجيه للمختصين في مديرية الادلة الجنائية ومديرية الدفاع المدني بالكشف عن موقع الحادث والتحقيق واعداد تقرير مفصل بالحادث وبالاضرار بعد تدقيقها بشكل نهائي'.
واضاف ان 'واجب القوات الامنية حماية اماكن الصناديق ومراكز الخزن من الخارج ولا علاقة لها بالخزن داخل البنايات حرصا علي استقلالية قواتنا المسلحة البطلة وعدم التدخل في العملية الانتخابية الا ما يوفر الامن للناخبين وتوفير الحماية للبنايات والمؤسسات والمراكز الانتخابية ومراكز الخزن'.
واكد العبادي 'علي ملاحقة العصابات الارهابية والجهات التي تحاول العبث بالامن وبالانتخابات'، لافتا الي ان 'التحقيقات مستمرة لمعرفة ملابسات الحادث'.
وتابع ان 'حرق المخازن الانتخابية والذي تزامن مع اليوم الذي احتلت عصابات داعش الارهابية مدينة الموصل يمثل مخططا لضرب البلد ونهجه الديمقراطي'، موضحا 'اننا سنتخذ الاجراءات الكفيلة والضرب بيد من حديد علي كل من تسوّل له نفسه زعزعة امن البلد ومواطنيه'.
يذكر أن حريقا اندلع في وقت سابق من يوم الأحد، داخل مخازن للمواد الغذائية وسط العاصمة بغداد، فيما كشفت اللجنة الأمنية في مجلس بغداد ان الحريق استهدف صناديق الاقتراع بجانب الرصافة.
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العبادي: سنلاحق العصابات الارهابية التي تحاول العبث بالامن وبالانتخابات

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