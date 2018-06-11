عمليات بغداد تصدر بياناً بشأن حريق صناديق الاقتراع في الرصافة

بغداد / 11 حزيران / يونيو /ارنا-
اصدرت قيادة عمليات بغداد، الاحد، بياناً بشأن حريق صناديق الاقتراع في الرصافة، مؤكدة أن مسؤولية القوات الامنية تقتصر علي حماية السور الخارجي فقط لمراكز الخزن للمفوضية.

واوردت السومرية نيوز عن القيادة قولها في بيان إنه 'في الساعة الثالثة عصر هذا اليوم حدث حريق داخل المخازن الخاصة ب‍المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في منطقة الكيلاني القريبة من مقام السيد حمد الله وتم استدعاء فرق الدفاع المدني والسيطرة علي اخماد الحريق وقد بذلت القوات الامنية والدفاع المدني جهود كبيرة للمساهمة في اخماد الحريق'.
وأضافت 'نشير الي ان مسؤولية القوات الامنية تقتصر علي حماية السور الخارجي فقط لمراكز الخزن للمفوضية وليس لها اي عمل داخل المخازن التي هي من اختصاص المفوضية'.
يذكر أن حريقا اندلع في وقت سابق من يوم الأحد، داخل مخازن للمواد الغذائية وسط العاصمة بغداد، فيما كشفت اللجنة الأمنية في مجلس بغداد ان الحريق استهدف صناديق الاقتراع بجانب الرصافة.
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عمليات بغداد تصدر بياناً بشأن حريق صناديق الاقتراع في الرصافة

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