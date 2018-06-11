في تصريح لـ 'ارنا'

ناشط اسكتلندي: مقاومة الفلسطينيين اصبحت مصدر الهام

لندن / 11 حزيران / يونيو / ارنا-
اشار رئيس حملة التضامن مع فلسطين الناشط الاسكتلندي مايك نبير الي الجرائم الاخيرة للكيان الصهيوني في قطاع غزة، معتبرا مقاومة الفلسطينيين بانها ملهمة.

وفي تصريح ادلي به لوكالة 'ارنا' الاحد علي هامش مسيرات يوم القدس العالمي قال نبير، ان الفلسطينيين ابدوا من انفسهم مقاومة عالية لم نكن نتصورها وان مقاومتهم صبحت مصدر الهام لنا.
واعتبر ان قطاع غزة قد تحولت الي اكبر سجن في الكرة الارضية حيث يقوم اصهاينة الان بضوء اخضر من ترامب بارتكاب المجازر ضد اهلها.
ونوه الي ان مسيرات 'العودة' الكبري قد عدلت التوزان الدولي لصالح القضية الفلسطينية واضاف، ان غضب الصهاينة من مسيرات يوم القدس العالمي يشير الي ان موقفنا وتحركنا صائب.
كما صرح الحاخام ارون كوهن لمراسل وكالة 'ارنا' علي هامش هذه المراسم بان غزة تراجيديا تعد مستمرة منذ اعوام طويلة ولا حل لهذا العنف سوي بالوصول الي جذوره وان جذور العنف في المنطقة ليست سوي وجود كيان اسرائيل الغاصب والمتمرد.
واضاف، انه لو تخلي الذين يتولون السلطة (في اسرائيل) عن فكرة 'الدولة اليهودية' فان السلام سيستتب بين الجميع.
واعتبر فكرة 'الدولة اليهودية' بانها مضللة ومناقضة للتعاليم اليهودية الاصيلة واضاف، اننا من غير المسموح لنا ان تكون لنا دولتنا لانها تتعارض مع ارادة الله وهو كذلك امر غير انساني خاصة حينما يفرض الصهاينة انفسهم علي السكان الاصلييين.
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ناشط اسكتلندي: مقاومة الفلسطينيين اصبحت مصدر الهام

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