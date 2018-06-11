ايران تخسر امام روسيا في دوري الامم لكرة الطائرة

طهران / 11 حزيران / يونيو /ارنا-
خسر المنتخب الوطني الايراني لكرة الطائرة امام نظيره الروسي 3-1 في المباراة التي اقيمت مساء الاحد في موسكو في اطار الاسبوع الثالث لدوري الامم 2018.

وفاز المنتخب الوطني الايراني في الشوط الاول بنتيجة 30-28، لكن روسيا فازت بالاشوط الثلاثة التالية بنتائج 25-23، 27-25 و25-21.
وضمن الاسبوع الثالث فازت ايران علي الصين 3-0 وخسرت امام البرازيل 3-2 .
يذكر انه في الاسبوع الاول لدوري الامم بكرة الطائرة خسرت ايران امام المضيف فرنسا 3-1 ثم فازت علي استراليا 3-0 وخسرت امام اليابان 3-1 .
وفي الاسبوع الثاني فازت ايران الي المضيف الارجنتين 3-2 وخسرت امام ايطاليا 3-0 وامام كندا 3-1 .
وبهذا تكون ايران قد خسرت حتي نهاية الاسبوع الثالث 6 مباريات مقابل 3 انتصارات.
وتتنافس 16 منتخبا ، منها 12 اساسيا ثابتا للاعوام السبعة القادمة و 4 منتخبات يمكن ان تتغير كل عام وهي كالتالي: ايران والارجنتين والبرازيل وفرنسا والمانيا والصين وايطاليا واليابان وبولندا وروسيا وصربيا واميركا (اساسية) واستراليا وبلغاريا وكندا وكوريا الجنوبية (متغيرة).
وتلعب المنتخبات معا جميعا خلال 5 مراحل.

الاسبوع الاول: ايران مع فرنسا (المضيفة) واستراليا واليابان.
الاسبوع الثاني: ايران مع الارجنتين (المضيفة) وكندا وايطاليا.
الاسبوع الثالث: ايران مع روسيا (المضيفة) والبرازيل والصين.
الاسبوع الرابع: ايران مع اميركا (المضيفة) وبولندا وصربيا.
الاسبوع الخامس: ايران (مضيفة) مع بلغاريا والمانيا وكوريا الجنوبية

وتتأهل 5 منتخبات إضافة الي فرنسا الدولة المضيفة للمرحلة النهائية حيث تقسم الي مجموعتين تضم كل منهما 3 منتخبات تلعب مع بعضها بطريقة الدوري في اطار كل مجموعة ويتاهل منها 4 منتخبات للدور نصف النهائي وبالتالي يلعب الفائزان في النهائي لاحراز اللقب والخاسران لتحديد المركزين الثالث والرابع.
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ايران تخسر امام روسيا في دوري الامم لكرة الطائرة

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