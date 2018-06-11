ايران تخسر امام روسيا في دوري الامم لكرة الطائرة

وفاز المنتخب الوطني الايراني في الشوط الاول بنتيجة 30-28، لكن روسيا فازت بالاشوط الثلاثة التالية بنتائج 25-23، 27-25 و25-21.

وضمن الاسبوع الثالث فازت ايران علي الصين 3-0 وخسرت امام البرازيل 3-2 .

يذكر انه في الاسبوع الاول لدوري الامم بكرة الطائرة خسرت ايران امام المضيف فرنسا 3-1 ثم فازت علي استراليا 3-0 وخسرت امام اليابان 3-1 .

وفي الاسبوع الثاني فازت ايران الي المضيف الارجنتين 3-2 وخسرت امام ايطاليا 3-0 وامام كندا 3-1 .

وبهذا تكون ايران قد خسرت حتي نهاية الاسبوع الثالث 6 مباريات مقابل 3 انتصارات.

وتتنافس 16 منتخبا ، منها 12 اساسيا ثابتا للاعوام السبعة القادمة و 4 منتخبات يمكن ان تتغير كل عام وهي كالتالي: ايران والارجنتين والبرازيل وفرنسا والمانيا والصين وايطاليا واليابان وبولندا وروسيا وصربيا واميركا (اساسية) واستراليا وبلغاريا وكندا وكوريا الجنوبية (متغيرة).

وتلعب المنتخبات معا جميعا خلال 5 مراحل.



الاسبوع الاول: ايران مع فرنسا (المضيفة) واستراليا واليابان.

الاسبوع الثاني: ايران مع الارجنتين (المضيفة) وكندا وايطاليا.

الاسبوع الثالث: ايران مع روسيا (المضيفة) والبرازيل والصين.

الاسبوع الرابع: ايران مع اميركا (المضيفة) وبولندا وصربيا.

الاسبوع الخامس: ايران (مضيفة) مع بلغاريا والمانيا وكوريا الجنوبية



وتتأهل 5 منتخبات إضافة الي فرنسا الدولة المضيفة للمرحلة النهائية حيث تقسم الي مجموعتين تضم كل منهما 3 منتخبات تلعب مع بعضها بطريقة الدوري في اطار كل مجموعة ويتاهل منها 4 منتخبات للدور نصف النهائي وبالتالي يلعب الفائزان في النهائي لاحراز اللقب والخاسران لتحديد المركزين الثالث والرابع.

انتهي ** 2342

