القوة الصاروخية اليمنية تستهدف بصاروخ بدر1 الباليستي المدينة الصناعية بجيزان

طهران / 11 حزيران / يونيو /ارنا-أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية اليمنية الاحد صاروخا باليستيا علي المدينة الصناعية بجيزان.
وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القوة الصاروخية استهدفت بصاروخ بدر1 الباليستي المدينة الصناعية بجيزان.انتهي ** 2342
سياسي
اليمن
صاروخ بدر 1
جيزان
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