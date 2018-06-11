الحاخام ارون كوهن: وجود 'اسرائيل' هو السبب في العنف بالمنطقة

لندن / 11 حزيران / يونيو /ارنا-
اعتبر الحاخام ارون كوهن وجود 'اسرائيل' بانه السبب الاساس وراء العنف في المنطقة.

وفي كلمته التي القاها امس الاحد في الالاف من المشاركين في مسيرات يوم القدس العالمي في لندن قال الحاخام كوهن، اننا نعترف بحق الشعب الفلسطيني في ارض فلسطين بلا قيد او شرط.
واعتبر الصهيونية مدرسة علمانية تمارس الدعاية وتوفر الارضية للاستعمار 'في حين ان السيطرة علي اراضي الاخرين من منظار الديانة اليهودية محظور تماما في هذا العصر'.
واعتبر ممارسات الصهيونية بانها تتعارض تماما مع تعاليم اليهود واكد بانه لا ينبغي الانخداع باؤلئك الذين يعتبرون انفسهم صهاينة دينيين لانهم، وفقا لرايه، يعملون خلافا لعقيدة التورات.
واضاف، ان الكثير من الدول تدعم الكيان الصهيوني ويصمون المعارضين له بالارهاب الا ان الحقيقة هي انه لو اردتم الوقوف امام العنف 'والارهاب' فعليكم ان تتجهوا الي مصدره الاساس وان مصدر العنف في المنطقة هو كيان اسرائيل الغاصب والمتمرد.
وفي المراسم تحدث ايضا القس ستيفان سايزر والناشط الاسكتلدني في مجال حقوق الانسان مايك نبير، حول مظلومية الشعب الفلسطيني وممارسات الكيان الصهيوني الاجرامية والتعسفية.
واشار نبير الي 'الدور الخبيث' للحكومة البريطانية ازاء الابادة البشرية التي يقوم بها الكيان الصهيوني وقال، ان الشعب لا يمكنه ان يتحمل المجازر ضد الفلسطينيين وقتل الصحفيين والكوادر الطبية والمسعفة والافراد المعاقين من قبل الجيش الاسرائيلي.
ونوه الي ان الحكومة البريطانية ومنذ كارثة غزة عام 2014 زادت صادرات اسلحتها الي 'اسرائيل' 10 اضعاف.
واشاد بموقف المنتخب الوطني الارجنتيني لكرة القدم بامتناعه عن اللعب في 'اسرائيل' معربا عن امله بان يشكل هذا الموقف الخطوة الاولي في سونامي الحظر المدمر ضد هذا الكيان.
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