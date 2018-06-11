داعش ينتقم من جبهة تحرير الشام في إدلب بإعدام ثلاثة من مقاتليها

دمشق/10حزيران/يونيو/ارنا- انتقم تنظيم داعش الإرهابي أمس من إرهابيي 'جبهة فتح الشام' بعد أن قامت الأخيرة بمداهمة معسكر 'كفر هند' في ادلب، حيث قامت بأسر ثلاثة من إرهابيي الجبهة وإعدامهم بقطع رؤوسهم.

وافادت وكاله سانا للانباء نقلا عن ناشطين علي مواقع التواصل الاجتماعي ان ذلك جاء رداً علي مقتل 22 من عناصر داعش العراقيين وإعدام آخرين.
وأكد نشطاء أمس السبت أن المسلحين قطعوا رؤوس ثلاثة أشخاص بعد ارتدائهم اللباس البرتقالي، رداً علي المداهمة والاشتباك الدامي المرافق لها في قرية كفر هند بريف مدينة سلقين، في ريف إدلب الشمالي الغربي، والتي استهدفت عناصر سابقين في التنظيم، بتهمة أنهم 'خلايا نائمة تابعة لتنظيم داعش'، بالإضافة لإعدام 6 أشخاص آخرين من قبل 'هيئة تحرير الشام'، بتهمة 'الانتماء للتنظيم وتشكيل خلايا نائمة'.
وعاد الهدوء إلي ريف مدينة سلقين في الريف الشمالي الغربي لإدلب يوم الثلاثاء الماضي، بعد اقتتال استمر ساعات بين عناصر من اللجنة الأمنية التابعة لـ 'هيئة تحرير الشام' الإرهابية، ومسلحين ينتمون لعائلة عراقية من خلايا 'داعش'.
وأدي الاشتباك إلي مقتل عدد كبير من عناصر الطرفين، وأسر واعتقال آخرين، فقد قتل 22 شخصاً من المسلحين العراقيين، فيما أسر مسلحو هيئة تحرير الشام مسلحين آخرين من نفس العائلة، كذلك قضي 5 عناصر علي الأقل من القوة الأمنية لهيئة تحرير الشام، وأصيب آخرون.
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داعش ينتقم من جبهة تحرير الشام في إدلب بإعدام ثلاثة من مقاتليها

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