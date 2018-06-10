قائد الثورة: سبیل الحل المنطقی للقضیة الفلسطینیة هو اجراء الاستفتاء للفلسطینیین

وخلال استقباله عصر الیوم الاحد المئات من الاساتذة والنخب واعضاء الهیئات العلمیة والباحثین فی الجامعات بمختلف انحاء البلاد، اشار سماحته الي المكانة الرفیعة للجمهوریة الاسلامیة الایرانیة بین الشعوب وقال، ان لایران الاسلامیة غالبیة الاعداء بین الحكومات المستكبرة والتافهة مثلما لها السمعة والتایید والنفوذ لدي شعوب المنطقة وغالبیة الدول، وهذا هو السبب الذی ادي بالاعداء الخبثاء للتآمر دوما لكنهم سیمنون كذلك بالهزیمة امام الشعب الایرانی والجمهوریة الاسلامیة بفضل الباری تعالي.

واشار قائد الثورة الي تظاهر 'شمر العصر' ای رئیس وزراء كیان الاحتلال القاتل للاطفال بالمظلومیة خلال رحلته الي اوروبا وقال، ان هذا المجرم الذی یتصدر جمیع ظلمة التاریخ قال للاوروبیین كذبا بان ایران ترید القضاء علینا وعلي عدة ملایین من الیهود فی حین ان حلنا للقضیة الفلسطینیة منطقی تماما ومبنی علي المعاییر الدیمقراطیة.

یتبع ** 2342

