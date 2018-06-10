روحاني: طهران وبكين عازمتان علي استمرار التعاون الاستراتيجي في جميع المجالات

وعبر الرئيس روحاني في اجتماع كبار مسؤولي البلدين عن شكره لاستضافة الصين لاجتماع منظمة شانغهاي للتعاون مهنئا باعادة انتخاب السيد شي جين بينغ رئيسا للصين وقال ان الزيارة التي قام بها نظيره الصيني لطهران عام 2016 شكلت نقطة تحول في علاقات البلدين واسست لتعاون ستراتيجي في كافة المجالات.

وقال رئيس الجمهورية ان ايران كانت خلال السنوات الاخيرة الشريك التجاري الاول لايران وان التجارة بالعملة المحلية للبلدين ساهمت في استمرار مسار التعاون الثنائي مؤكدا بذلك ان التعاون المصرفي كان اكبر سند لتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بينهما والارتقاء بمستوي التعاون الثنائي.

واضاف روحاني ان البلدين تربطهما مشاريع هامة جدا في مجال الطاقة والنقل والصناعة ومن الضروري الاسراع في تنفيذ هذه المشاريع في اطار اللجنة المشتركة بينهما.

واشار الي دور الصين الهام في انجاح خطة العمل المشترك الشاملة وقال ان بكين تلعب اليوم دورا مهما في تعزيز الاتفاق النووي وتنفيذ الالتزامات من قبل الاطراف الاخري.

واكد ضرورة اكمال مشروع مفاعل اراك للمياه الثقيلة.

وتطرق الي التعاون القائم بين البلدين في مجال التنقيب عن النفط ومكافحة الارهاب والتطرف والتهريب .

من جانبه اشار الرئيس الصيني الي دور ايران الهام في تعزيز منظمة شانغهاي للتعاون وقال ان البلدين عازمان علي تنفيذ العقود المبرمة بينهما بشكل كامل.

ووصف الاتفاق النووي بانه انجاز كبير متعدد الاطراف وضامن للسلام والتعاون الاقليمي وقال ان الاميركان وبسياستهم الاحادية وتجاهل القوانين يحاولون تغيير النظام الدولي وفقا لمصلحتهم.

وقال ان البلدين يحاولان من خلال زيادة التواصل والتعاون في الامم المتحدة ومنظمة شانغهاي واتحاد سيكا التصدي للاحادية الاميركية.

وتطرق الي دور التعاون المصرفي واستخدام العملة المحلية في تطوير التعاون الثنائي وقال ان مشاركة الصين في بناء خط سكك حديد سريع بين طهران واصفهان دخلت مرحلة التنفيذ معبرا عن امله ببدء عمليات خط طهران - مشهد قريبا.

وكان الرئيس الايراني حسن روحاني قد وصل الجمعة 8 حزيران/يونيو مطار مدينة تشينغداو بدعوة رسمية من نظيره الصيني شي جين بينغ للمشاركة في المؤتمر الثامن عشر لمنظمة شنغهاي للتعاون.

ورافق الرئيس روحاني في هذه الزيارة وفد ضم وزير الخارجية محمد جواد ظريف وبيجن نامدار زنغنه وزير النفط ومسعود كرباسيان وزير الاقتصاد ومحمد نهاونديان مساعد رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية و ولي الله سيف محافظ البنك المركزي.

وتخللت الزيارة مشاركة الوفد الايراني في مأدبة عشاء اُقيمت علي شرف الوفد وتوقيع وثائق واتفاقيات ثنائية بين ايران والصين.

هذا وبدأ المؤتمر أعماله أمس السبت 9حزيران/يونيو واستمر يومين في مدينة تشينغداو الواقعة في محافظة شندونغ شرق الصين شارك فيه زعماء وقادة 8 دول ذات عضوية كاملة و4 دول تحمل صفة مراقب ومسؤولون يمثلون منظمات دولية.

علماً بأنّ كازاخستان والصين وقيرغيزيا وروسيا وطاجيكستان و أوزبكستان، أسست منظمة تعاون شنغهاي في ال15 من يونيو 2001 في مدينة شنغهاي الصينية.

انتهي**س.ر

