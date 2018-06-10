سيدة إيرانية تتقلد برونزية بطولة العالم لركوب الدراجات

شيراز/10 حزيران/يونيو/إرنا- تقلدت راكبة الدراجات الإيرانية 'فَرانَك بَرتو آذر' ، الميدالية البرونزية لمنافسات طواف العالم للدراجات الهوائية، التي تستضيفها صربيا حاليا .

وتمكنت برتو آذر (من مدينة شيراز بجنوب إيران) من إحراز المركز الثالث في فرع عبر البلاد (Cross-country)، أي سباق الدراجات الهوائية الجبلية، لهذه المنافسات والذي يأتي في المرتبة الثانية حسب التصنيف العالمي.
وتستعد برتو آذر، كابتن المنتخب الوطني الإيراني للسيدات في فرع سباق الدراجات الهوائية الجبيلية، لدورة الألعاب الآسيوية 2018 في جاكرتا.
وتصدرت راكبة الدراجات الإيرانية هذه جدول سباق الدراجات الهوائية الجبلية الآسيوية مرتين وبصورة متتالية.
وستقام دورة الألعاب الآسيوية 2018 في جاكرتا، إندونيسيا، من 18 أغسطس/اب حتي 1 من سبتمبر/ايلول المقبل.
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ورزش

سباق الدراجات الهوائية الجبيلية للسيدات

فَرانَك بَرتو آذر

جاكرتا

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سيدة إيرانية تتقلد برونزية بطولة العالم لركوب الدراجات

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