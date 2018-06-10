جابري أنصاري يبحث مع ديمستورا سبل إنجاح عمل لجنة صياغة الدستور في سوريا

وكان جابري أنصاري أعلن اليوم الأحد عبر صفحته علي موقع التواصل الإجتماعي وصول المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة استيفان ديمستورا إلي طهران.

وقال جابري أنصاري إنه بحث مع ديمستورا مايتعلق بلجنة صياغة الدستور بين ممثلي الدول الثلاث الضامنة والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في سوريا يومي 18 و19 حزيران- يونيو الجاري في جنيف.

وأكد جابري أنصاري خلال اللقاء الذي جمعه بديمستورا علي التوجه الإيجابي والبناء للجمهورية الإسلامية الإيرانية لتسهيل حل الأزمة السورية مقدماً مقترحات حول بدء عمل لجنة صياغة الدستور السوري.

من جانبه رحب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المقترحات الإيرانية مشدداً علي ضرورة استمرار التباحث الثنائي ومتعدد الأطراف بين الدول الضامنة والحكومة السورية والمعارضة والأمم المتحدة لبدء عمل لجنة صياغة الدستور السوري.

كما بحث الجانبان التفاصيل المتعلقة بإجتماع ورشة العمل الخاصة بتبادل الأسري في سوريا بحضور ممثلي الدول الضامنة وممثل الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي الذي سينعقد في أنقرة قريباً.

انتهي ** ا ح**س.ر

