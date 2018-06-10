الاحتلال الصهيوني يزعم تدمير نفق بحري لكتائب القسام شمال قطاع غزة

وقال الجيش الصهيوني انه جري تفجير النفق البحري الذي يمتد خارج حدود قطاع غزة.

وحسب الاحتلال فقد تم رصد مسار النفق واحباطه بعملية استخبارية واسعة النطاق، وتم تفجيره يوم الاحد الماضي، علي ساحل البحر شمال القطاع.

وذكر بيان لجيش الاحتلال أن النفق المستهدف عبارة عن نفق أرضي أسفل موقع القوة البحرية ويصل بين الموقع والبحر ومعد لدخول سري وسريع لافراد كوماندوز كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس.

وكانت حماس قامت خلال الحرب علي غزة في العام الفين واربعة عشر بتنفيذ اكثر من عملية بحرية باستخدام الضفادع البشرية 'الكوماندوز البحري' ضد قوات الاحتلال شمال قطاع غزة.

انتهي**387**س.ر

