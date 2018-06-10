مسیرة یوم القدس العالمی تجوب العاصمة البریطانیة

لندن / 10 حزیران / یونیو / ارنا – انطلقت عصر الیوم الاحد فی العاصمة البریطانیة لندن، مسیرة 'یوم القدس العالمی' بمشاركة حشود كبیرة من المسلمین ونشطاء المجتمع المدنی الي جانب مجموعات الدفاع عن حقوق الانسان مناوئة للحروب، ونشطاء یهود ومسیحیین من معارضی الكیان الصهیونی.

وافاد مراسل 'ارنا' من لندن ان مسیرات یوم القدس لهذا العام، انطلقت لاول مرة من امام السفارة السعودیة فی العاصمة البریطانیة؛ مضیفا ان المتظاهرین حملوا خلالها لافتات مكتوبة علیها عبارات باللغتین العربیة والانجلیزیة فی الدفاع عن الشعب الفلسطینی المظلوم، ومنها 'حرروا فلسطین'، 'اسرائیل كیان ارهابی عنصری'، 'اوقفوا حصار غزة'، 'قاطعوا اسرائیل'، 'كلنا حزب الله'.
كما رفع المشاركون فی مسیرة القدس بلندن، اعلام فلسطین ولبنان وایران وحزب الله وحماس.
و وفقا للبرامج المعلنة بشان هذه المسیرة، سیواصل المتظاهرون طریقهم نحو الشارع الذی یؤدی الي مكتب رئاسة الوزراء.
الي ذلك، بعث احد اعضاء لجنة حقوق الانسان الاسلامیة فی بریطانیا التی تتولي علي مدي الاعوام الاخیرة مسؤولیة تنظیم مسیرة یوم القدس العالمی، بعث رسالة الي رئیس بلدیة لندن مطالبا ایاه بدعم حریة التعبیر للمواطنین فی هذه المدینة البریطانیة.
وفی سیاق متصل قال رئیس لجنة حقوق الانسان الاسلامیة 'مسعود شجرة' فی تصریح سابق لمراسل 'ارنا'، ان مسیرة یوم القدس العالمی فی لندن تعد فریدة من نوعها حیث تشارك فیها مختلف التیارات بما یشمل المسلمین والیهود والمسیحیین.
انتهي ** ح ع



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مسیرة یوم القدس العالمی تجوب العاصمة البریطانیة

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