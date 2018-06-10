اندلاع حريق في صناديق الاقتراع بالعراق

طهران/10حزيران/يونيو/ارنا - كشفت اللجنة الامنية في مجلس بغداد، اليوم الاحد، ان الحريق الذي اندلع ظهر اليوم في العاصمة استهدف صناديق الاقتراع بجانب الرصافة؛ مشيرا الي ان تلك الصناديق اُحرقت بالكامل.

وقال نائب رئيس اللجنة 'محمد الربيعي' في حديث لـ السومرية نيوز، أن 'الحريق الذي اندلع اليوم في العاصمة بغداد، استهدف مخازن وزارة التجارة'؛ مبينا ان 'هذه المخازن قامت المفوضية العليا للانتخابات باستئجارها من وزارة التجارة لوضع صناديق الاقتراع داخلها'.
واضاف الربيعي، أن 'هذه المخازن كانت تخضع للحراسة المشددة، وحاليا الحريق استهدف صناديق الاقتراع الخاصة بجانب الرصافة، ما ادي الي اقتراحها بالكامل'.
وفي هذا السياق، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية أن 'فرق الدفاع المدني تحاول السيطرة علي حريق اندلع في مخازن مفوضية الانتخابات في جانب الرصافة'.
انتهي**2018/ ح ع **



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اندلاع حريق في صناديق الاقتراع بالعراق

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