بحضور الرئيسين إلايراني والصيني

طهران وبكين توقعان أربع وثائق للتعاون

تشينغداو/10 حزيران/يونيو/إرنا- وقعت إيران والصين مساء اليوم الأحد حسب التوقيت المحلي، أربع وثائق لتعزيز التعاون الثنائي .

وتم توقيع وثائق التعاون هذه من قبل المسؤولين الرفيعين للبلدين وبحضور الرئيسين الايراني والصيني علي هامش اجتماع قمة منظمة شنغهاي للتعاون.
وشملت هذه الوثائق مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والمواد التي تدخل في إنتاج المخدرات.
وجري توقيع مذكرة تفاهم بين منظمة البورصة والأوراق المالية الإيرانية ولجنة تقنين الاوراق المالية لصينية لتعزيز التعاون التقني.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارتي الشؤون الإقتصادية والمالية الايرانية واللجنة الوطنية للتنمية والتعديلات في جمهورية الصين الشعبية، تم خلالها التأكيد علي ضرورة اعتماد برنامج للتعاون المشترك في إطار 'مشروع الحزام والطريق'.
وشارك في المؤتمر الثامن عشر لمنظمة شنغهاي للتعاون، قادة 8 بلدان عضوة و4 دول مشرفة وكذلك عدد من مسؤولي المنظمات الدولية.
وسيغادر الرئيس الإيراني 'حسن روحاني' تشينغداو مساء اليوم الأحد، عائدا الي طهران.
**إنتهي أم د**س.ر



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سياسي

إيران والصين

مؤتمر منظمة شنغهاي للتعاون

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طهران وبكين توقعان أربع وثائق للتعاون

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