لجنة الأمن القومي: العلاقات الإيرانية العراقية عميقة رغم مساعي الدول الغربية وحلفاؤها

وفي تصريح له اليوم الأحد قال نقوي حسيني إنه علي رغم المساعي التي يبذلها الغرب وحلفاؤه في المنطقة فإن العلاقات الإيرانية العراقية هي علاقات عميقة ووثيقة وانها ستستمر علي هذا النحو حتي بعد الانتخابات الاخيرة قائلا إن الشعب العراقي يواصل عمليته السياسية والإقتصادية بمزيد من الوعي الفكري و السياسي.

وفي جانب اخر آخر أشار نقوي حسيني إلي المواضيع التي تناولها الاجتماع بها فيها الأوضاع في اليمن وسوريا لافتاً إلي أن جابري أنصاري تحدث عن مناطق خفض التوتر في سوريا والتي بلغت أربع مناطق وقال إن الغوطة الشرقية تعيش حالياً حالة من الإستقرار شبه الدائم وتخضع لسيطرة الحكومة الشرعية.

وقال ان جابري انصاري اكد افي الاجتماع ان جيش الإسلام وصل إلي طريق مسدود في سوريا وإن الحزام الأمني حول دمشق قد استكمل واستعادت العاصمة أمنها واستقرارها.

وأشار نقلا عن جابر انصاري إلي أن الحلقة الثانية وهي حمص قد خرجت من سيطرة داعش والجماعات المسلحة وإن 65 بالمائة من الأراضي السورية تقع حالياً تحت سيطرة الحكومة الشرعية.

وقال إن جابري أنصاري أعرب عن قلقه بشأن الأوضاع في اليمن مع استمرار عمليات القتل الوحشية للأبرياء في هذا البلد وارتفاع معدلات نقص الغذاء والدواء وإنه اعتبر إن حلفاء الغرب يسعون إلي تقسيم اليمن.

انتهي ** ا ح**س.ر

