محافظ اذربايجان الشرقية : تبريز 2018 يسهم في تعزيز الدور الثقافي لهذه المدينة التاريخية

واكد خدابخش اليوم الاحد خلال اجتماع لجنة التخطيط والتنفيذ المعنية بحدث تبرير 2018، قائلا ان الهدف الرئيسي من خلال البرامج المحددة في هذا السياق، يكمن في التعريف والترويج السياحي والثقافي لمدينة تبريز العريقة في العالم؛ وبما يستدعي انطلاقة كبيرة في مجال استقطاب السياح الاجانب الي هذه المدينة.

من جانبه، اعلن امين لجنة التخطيط والتنفيذ لحدث تبريز 2018 'مرتضي ابدار' في تصريح له خلال اجتماع اللجنة اليوم، عن اقامة العديد من البرامج ذات الصلة تحقيقا للاهداف المنشودة في هذا الحدث؛ بما فيها عقد اجتماع وزراء السياحة لدي جمعية الدول الاسيوية في مدينة تبريز، الي جانب اجتماع اقليمي مشترك بمشاركة المحافظين والسفراء وممثلي الدول المختارة، وابرام مذكرة تفاهم مع مؤسسة علم الاثار في المانيا، وتوقيع وثيقة تفاهم اخري مع وكالة التعاون اليابانية (جايكا)، واجراء استعراضات شعبية بمشاركة المجموعات الفنية والشعبية في مدينة تبريز، واقامة مراسم افتتاح رسمية لحدث تبريز 2018 برعاية رئيس الجمهورية، والمشاركة في معارض سياحية وطنية ودولية لدي كل من تركيا واذربيجان والمانيا وايطاليا.

انتهي ** ح ع

