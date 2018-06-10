قيادات عسكرية تؤكد استقرار الوضع الأمني علي الحدود العراقية-السورية

بغداد/10 حزيران/يونيو/ارنا-اكدت قيادات عسكرية عراقية، ان الوضع الامني علي الشريط الحدودي بين العراق وسوريا مستقر، ولاتوجد اية خروقات امنية من قبل الجماعات الارهابية المسلحة.

وجاء في تصريحات صحفية ادلي بها اليوم، قال قائد شرط محافظة الانبار، اللواء هادي رزيج، 'أن الوضع الأمني علي الشريط الحدودي العراقي السوري مستقر، ولم يسجل اي خرق ارهابي او تسلل بفضل الانتشار الكثيف للقوات الامنية، واتخاذ كافة التدابير الازمة لحماية المناطق الحدودية مع سوريا'.
واشار اللواء رزيج الي 'ان قوات من الجيش والشرطة وافواج الطوارئ وحرس الحدود، امنت بالكامل الشريط الحدودي مع سوريا، ولم تحدث اي حالة تسلل لمجرمي داعش او خرق امني، علما ان الشريط الحدودي مع سوريا قبل عام 2016 كان مستباحا من قبل عصابات داعش، نتيجة سيطرتها علي المناطق الغربية، الا ان الحال تغير بعد عمليات التحرير واستعادة كافة مدن المحافظة من مجرمي ذلك التنظيم الارهابي'.
واضاف قائد شرطة الانبار في تصريحاته قائلا 'أن ما يحدث بين الحين والاخر من اجراءات امنية علي طول الشريط الحدودي مع سوريا، امر طبيعي للقضاء علي عمليات التسلل والتهريب التي كانت تحدث سابقا والحفاظ علي المناطق الحدودية ومنها القائم والرطبة غربي الانبار'.
من جانب اخر، كان رئيس مجلس محافظة الانبار فرحان محمد الدليمي، قد نفي تواجد اية قوات اجنبية لحماية الطريق الدولي السريع الرابط بين العراق وكل من سوريا والاردن والسعودية، مؤكدا ان القوات الامنية العراقية والقوات الساندة لها، هي من تتولي مهام حفظ الامن علي طول الطريق.
واعتبر الدليمي، الانباء التي تحدثت عن استلام شركة امنية اميركية مهام عملها لتأمين الطريق الدولي السريع، عارية تماما عن الصحة'.
انتهي ع ص**س.ر



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قيادات عسكرية تؤكد استقرار الوضع الأمني علي الحدود العراقية-السورية

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