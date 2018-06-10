واشنطن ساندت 'داعش' في الموصل ودربت الالاف في سوريا

بغداد/10 حزيران/يونيو/ارنا-نقلت وكالة انباء محلية عراقية عن صحيفة تركية، معلومات مفادها، ان الولايات المتحدة الاميركية وفرت غطاء جويا لعصابات داعش الارهابية في مدينة الموصل، خلال معارك تحريرها، خريف العام الماضي، فيما قدمت التدريب للالاف من عناصر التنظيم في شمال سوريا.

واوردت وكالة 'كنوز ميديا' الاخبارية العراقية، مقتطفات من تقرير نشرته صحيفة 'يني شفق' التركية التابعة لحزب العدالة والتنمية الحاكم، اكد وجود ادلة علي قيام الولايات المتحدة الأميركية بتقديم دعم جوي لتنظيم داعش الإجرامي في مدينة الموصل، فضلا عن القيام بتدريب ثمانية الاف عنصر ارهابي في شمال سوريا.
واشارت الصحيفة التركية الي انه 'إنه اثناء عملية مشتركة بين الجيش العراقي والحشد الشعبي والبيشمركة الكردية، قدمت طائرات صغيرة مسيرة بدون طيار الدعم لتنظيم لداعش، وان العديد من قادة قوات البيشمركة في ذلك الوقت شاهدوا طائرات اميركية بدون طيار تهبط في احياء الموصل ليسيطر عليها داعش'.
واضافت، 'أن الجيش الاميركي كان علي اتصال دائم بعناصر داعش عبر الطائرات المسيرة بدون طيار لضمان تمكنهم من الفرار من الموصل سالمين، كما فعلوا ذلك تماما في مدينة الرقة السورية' مؤكدة 'ان هذا ليس هو المثال الوحيد لحماية داعش من قبل البنتاغون ووكالة الاستخبارات المركزية الاميركية'.
وبحسب وكالة كنوز ميديا، نقلت الصحيفة التركية عن مواطنين عراقيين، قولهم 'إن هناك قاعدة تحت الارض في منطقة صحراء الحضر كان يستخدمها تنظيم داعش وتحميها الولايات المتحدة الاميركية'. مضيفين 'ان المنطقة التي تقع فيها القاعدة تعتبر محظورة من قبل الاميركان ولايستطيع الجيش العراقي ولا الحشد الشعبي ولا قوات البيشمركة دخولها ، حيث تعمل الطائرات الاميركية المقاتلة والمسيرة علي اجراء المسوحات الجوية عليها بأستمرار، وفي بعض الاحيان كان القادة الاميركان يأتون في قوافل محذرين بأطلاق النار علي اي من يحاول دخول المنطقة من دون اذن وتنسيق مسبق'.
في ذات الوقت، اكدت صحيفة 'يني شفق' في تقريرها، 'ان الولايات المتحدة الاميركية تسيطر حاليا علي 8000 ارهابي من تنظيم داعش، وتقوم بتدريبهم في قواعد تابعة لها في مدن الحسكة وعين عيسي وريميلان شمال سوريا'.
وبينما ينفي المسؤولون الاميركان علي الدوام تقديم أي دعم للجماعات الارهابية، ويزعمون ان بلادهم تحارب الارهاب بكل جدية، تتوارد الارقام والمعلومات والحقائق عن كثير من الدعم العسكري واللوجيستي الاميركي لعصابات داعش والتنظيمات والجماعات الارهابية الاخري في العراق وسوريا.
انتهي **ع ص**س.ر



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