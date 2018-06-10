كمالوندي: إجراء مفاوضات تصنيع معدات مفاعل أراك الأسبوع القادم

طهران /10 حزيران/يونيو- أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية بهروز كمالوندي عن إعادة تصميم مفاعل أراك مشيراً إلي أن المفاوضات المتعلقة بصناعة معدات المفاعل ستجري الأسبوع القادم.

وفي تصريح له علي هامش مراسيم الذكري السنوية لشهداء الإعتداء الإرهابي علي مدرسة الشهيد مطهري أشار كمالوندي إلي نتائج زيارة الوفد الإيراني إلي الصين و قال: إن الوفد الإيراني بحث في الصين حول مفاعل آراك وتحديث نشاطاته.
وأضاف: إن المراحل المتعلقة بتصميم المفاعل توشك علي الإنتهاء كما تم الإنتهاء من التصاميم الأخري والقواعد والاقسام الأخري مشيراً إلي إن المفاعل يمر حالياً بمرحلة التصميم .
وحول منشأة فوردو النووية قال كمالوندي إن وفي حال بقينا داخل الإتفاق النووي فسوف تبقي منشأة فوردو النووية علي حالها ولكن إذا أردنا الخروج فلدينا خطط سنعلن عنها في وقتها.
وحول مرسوم قائد الثورة الإسلامية بشأن توفير مجال لتخصيب اليورانيوم يصل إلي 190 ألف وحدة فصل قال كمالوندي: إن 190 ألف وحدة فصل تمثل الحد الأدني من حاجتنا إلي التخصيب الصناعي والذي يلبي احتياجات محطة توليد الكهرباء ومفاعلات البحوث لدينا.
وقال: لقد تم انجاز بعض الانشطة في هذا المجال وتم عرض جزء منها وهي بطبيعة الحال لا تتعارض مع الاتفاق النووي والاجراء الاهم هو تدشين صالة انتاج اجهزة الطرد المركزي وقد تم إتخاذ بعض القرارات في هذا المجال أيضاً.
انتهي ** ا ح**س.ر



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كمالوندي: إجراء مفاوضات تصنيع معدات مفاعل أراك الأسبوع القادم

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