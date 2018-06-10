الرئيس الصيني يعبر عن أسفه حيال إنتهاك الإتفاق النووي

وأضاف بينغ اليوم الأحد في المؤتمر الصحفي الذي عقد في ختام مؤتمر منظمة شنغهاي للتعاون في نسخته الثامنة عشرة في مدينة 'تشينغداو' شرقي الصين قال، 'انه لمن دواعي الأسف أن تقول أميركا انها خرجت من الإتفاق النووي'.

وقال ان هذا الإجراء الاحادي يبعث علي الاسف والقلق مؤكدا، ان الصين تهدف الي الحفاظ علي الإتفاق.

وأضاف بينغ في كلمته أمام الأعضاء الرسميين وجميع المشاركين في المؤتمر الثامن عشر لمنظمة شنغهاي للتعاون، ان الصين تهدف الي الحفاظ علي الإتفاق النووي بالتعاون مع روسيا وسائر البلدان.

وأضاف رئيس جمهورية الصين الشعبية، انه علي البلدان أن تأخذ بنظر الإعتبار القلق الأمني المتبادل وهذا يشمل الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون.

وفي جانب آخر من كلمته ، دعا بينغ جميع الدول الاعضاء الي العمل بالوثيقة المعنية بمكافحة الإرهاب والتطرف والنزعة الإنفصالية في الفترة الزمنية من 2019 حتي 2021 .

إنتهي أ م د**س.ر

