روحانی یلتقی نظیره الصینی

و بحث الرئیسان فی هذا اللقاء الذی جري علي هامش اجتماع قادة الدول الاعضاء فی منظمة شانغهای للتعاون الذی تستضیفه مدینة تشینغداو الصینیة ، بحثا مجالات التعاون الثنائی بشأن الإتفاق النووی.

وكان رئیس الجمهوریة حجة الاسلام حسن روحانی قد وصل الجمعة 8 حزیران/یونیو الی مدینة جینغ داؤو بدعوة رسمیة من نظیره الصینی 'شی جین بینغ' للمشاركة فی القمه الثامنه عشره لمنظمة تعاون شنغهای.

ویرافق الرئیس روحانی فی هذه الزیارة وفد رفیع یضم وزیر الخارجیة محمد جواد ظریف وبیجن زنغنه وزیر النفط ومسعود كرباسیان وزیر الاقتصاد ومحمد نهاوندیان مساعد رئیس الجمهوریة للشؤون الاقتصادیة، و ولی الله سیف محافظ البنك المركزی.

وخلال كلمه القاها الیوم الأحد خلال اجتماع القمه، إعتبر الرئیس روحانی محاولات الولایات المتحدة الرامیة الی فرض سیاساتها الأحادیة علی باقی الدول، خطراً متنامیاً وأكّد أنّ الحظر الأمریكی الاحادی هو إخلالٌ بالتجارة العالمیة القانونیة.

انتهی ** ا ح**س.ر

