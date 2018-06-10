وزير الصحة: جزء من التكنولوجيا الطبية المتطورة عالميا تم نقلها إلي إيران

وأشاد هاشمي اليوم الأحد، علي هامش توقيع مذكرة تفاهم مع رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية 'علي أكبر صالحي' لانشاء وتمويل مركز تعليمي-طبي لعلاج السرطان والطب النووي، اشاد بالتعاون الجيد القائم بين منظمة الطاقة النووية الإيرانية ووزارة الصحة في مجال إنتاج العقاقير والعقاقير المشعة والتطعيمات وإنشاء مركز لتشخيص الأمراض وعلاجها.

واكد هاشمي ضرورة مواكبة التطور الصحي العالمي وعدم التخلف عن المنافسات الدولية في شتي المجالات بما في ذلك الطب.

كما أشار الي نشاطات منظمة الطاقة النووية في مجال الصحة والعلاج ، معتبرا توظيف الطاقة النووية في مجال الصحة من أفضل أشكال الإستخدام السلمي للطاقة النووية.

وتطرق وزير الصحة الي إنشاء منظمة الطاقة النووية مركزا لعلاج السرطان بالأيونات والذي انطلقت فعالياته قبل شهر وقال، 'ان هذا المركز بعد اكتمال سائر وحداته سيكون فريدا من نوعه في المنطقة من ناحية التقنية والكوادر المتخصصة'.

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