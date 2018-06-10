قائد القوة البحرية في الجيش: غواصة إيرانية ستنضم إلي أسطول الجنوب

وفي تصريح صحفي علي هامش تنصيب قائد أسطول الشمال في القوة البحرية للجيش اليوم الأحد أشار الأميرال خانزادي إلي إنه ومنذ تعرض المدمرة دماوند لحادث منذ الأيام الأولي لإستخدامها بدأ العمل علي صيانة هذه المدمرة مؤكداً إنه وحتي نهاية العام الجاري (ينتهي في 20 آذار مارس) سيتم تصليح المدمرة وتزويدها بإمكانيات متطورة وإعادتها إلي أسطول الشمال ومنطقة العمليات في بحر قزوين.

وحول ضم العديد من السفن الحديثة إلي أسطول الجنوب قال ان عمليات الإختبار البحري قد جرت علي هذه السفن وسوف تلتحق بأسطول الجنوب خلال الأشهر القليلة القادمة.

وأشار إلي إن مدمرة 'سهند' تعتبر أكثر تطوراً من نظيراتها في العالم وتحمل علي متنها أنظمة دفاعية حديثة جداً.

كما أشار إلي الإنتهاء من عملية تصنيع مدمرة 'دنا' في مصانع وزارة الدفاع قائلاً إنه تم تصنيع غواصة إيرانية من الحجم المتوسط علي يد الخبراء الإيرانيين بشكل كام وسوف تلتحق بأسطول الجنوب قريباً.

انتهي ** ا ح**س.ر

