رئيس مركز الدراسات الاستراتيجيه في سوريا : داعش اداة اميركا الطائعة في المنطقة

وقال بسام ابوعبدالله في تصريح خاص لمراسل ارنا ان كل المعلومات الموجوده تشير الي ان جميع مواقع داعش هي واقعه في مناطق تحت سيطره القوات المحتله الامريكيه .

واضاف قائلا ان هذا الامر نجده في بعض ارياف ديرالزور و نجده ايضا من خلال استخدام قاعده التنف علي الحدود السوريه العراقيه و يتم ذلك برعاية قوات الاحتلال الامريكي مما يؤشر الي ان قوات الاحتلال الامريكيهة تريد ابقاء هذه المنطقه قلقه و لاتريد انهاء وجود تنظيم داعش بل بالعكس عندما حاول الجيش السوري مهاجمة بعض مواقع داعش في ارياف ديرالزور هددت الولايات المتحده باستخدام الطيران ضد تنظيف هذه المناطق من تنظيم داعش .

واعتبر هذا المحلل السوري العلاقة بين الوجود الامريكي و تنظيم داعش 'علاقه تفاعليه' بين الطرفين و ان وجود داعش قائم علي الوجود الامريكي و ان الولايات المتحده منذ سنوات تستخدم هذا التنظيم و دعمته بشكل مباشر و من خلال استخدام الطيران في اكثر من موقع و هذا ما شاهدناه في ارياف ديرالزور الذي كان يقصد الجيش تحرير مواقع و ايضا مما شاهدناه في اكثر من موقع عند مهاجمه داعش ضد تدمر .

وشدد ان الولايات المتحده تريد اعاده تنظيم داعش و تجميع هؤلاء الارهابيين في عده نقاط و اعاده استخدامه ضد قوات الجيش السوري و القوات الحليفه . حتي عندما كان داعش علي اعتاب الانهيار التام قامت اميركا بدعمه . هذه العلاقة العلنية و المكشوفة و الوقحة ان صح التعبير اصبحت واضحة بين داعش و سائر التنظيمات الارهابية مع الولايات المتحده.

وحول اسباب الدعم الامريكي لداعش قال ابوعبدالله ان اميركا استخدمت هذه العلاقه لتمرير مشروعها . هي تريد تحقيق اكثر من هدف و هذا الامر اصبح علنيا و مكشوفا . اولا لتفتيت المجتمعات عبر تشكيل مثل هذه التنظيم التكفيري الوهابي . ثانيا محاوله تقسيم المنطقة و جغرافيتها و هذا ما لمسناه في وجود داعش في العراق و سوريا . ثالثا تامين امن اسرائيل بعباره اخري تنظيم داعش يقاتل نيابه عن اسرائيل و بالتالي جعل الصراع اسلامي اسلامي و هذا ما قاله الكثير من سلطات اسرائيل .

واستطرد قائلا نحن امام تنظيم استخدم و مول من قبل دول نفطية خليجية بهدف التدخل في المنطقه لكن الامريكان كانوا يأملون بالقضاء علي داعش اكثر من عقد و هذا ما قاله الرئيس اوباما لكن سوريا تمكنت في فتره اقل بكثير من القضاء علي 90 بالمائه من هذا التنظيم . .

انتهي ** 1487 **س.ر

