قائد سلاح البحر: إيران حققت الإكتفاء الذاتي في مجال تصنيع القوارب العسكرية

أنزلي/10 حزيران/يونيو/إرنا- أكد قائد سلاح البحر لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية الادميرال 'حسين خانزادي'، 'نحن علي رغم الضغوط والعقوبات الغربية تمكنا اليوم وببركة الثورة الإسلامية،من تحقيق الإكتفاء الذاتي في مجال صناعة القوارب والتجهيزات العسكرية '.

وأضاف الادميرال خانزادي اليوم الأحد، 'ان القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، تتحرك دوما في مسار التنمية بمعزل عن هيمنة أية قوة أجنبية'.
وأشار الي تأكيدات سماحة قائد الثورة الإسلامية علي ضرورة تعزيز التواجد المقتدر للقوات البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في بحري الشمال والجنوب مصرحا، 'ان إقامة العلاقات وتنظيم الزيارات الدولية من جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع سائر دول المنطقة تعد من البرامج التي يمكن إجراؤها في زمن السلام وان سباقات 'كأس البحر' التي ستجري خلال الشهر المقبل،تأتي في هذا الاطار وبهدف إستعراض كفاءات وقدرات القوة البحرية للجيش وإقامة علاقات الصداقة'.
وفي جانب آخر من حديثه، أكد ان المنطقة البحرية الرابعة وعبر توظيف كوادر بشرية كفوءة تمكنت من بلورة تجربة جيدة جدا في مجال التواجد في بحر قزوين وإنجاز العديد من المهام بهدف تعزيز السلام والصداقة مع الدول المطلة علي بحر قزوين.
كما أشار الي ضرورة ضمان الأمن الجماعي للدول المطلة علي بحر قزوين مضيفا، ان بحر قزوين، بحر السلام والصداقة وان دول هذه المنطقة هي الكفيلة بضمان امنها وارساء اسسه .
**إنتهي أ م د**س.ر



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سياسي

سلاح البحر

الادميرال حسين خانزادي

القوارب العسكرية

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قائد سلاح البحر: إيران حققت الإكتفاء الذاتي في مجال تصنيع القوارب العسكرية

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