عضو لجنة الامن القومي النيابية :

الاتفاق النووي ادي الي قناعة المجتمع الدولي حول سلمية الانشطة النووية الايرانية

طهران / 10 حزيران / يونيو / ارنا – قال عضو لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشوري الاسلامي 'سيد محسن علوي' ان ابرام الاتفاق النووي ادّي الي قناعة دولية بشأن سلمية الانشطة النووية للجمهورية الاسلامية الايرانية، واحبط التوافق الدولي ضد البلاد.

وفي تصريح له اليوم الاحد خلال الجلسة العلنية لمجلس الشوري الاسلامي، لفت علوي الي محاولات اعداء الاسلام بالتعاون مع امريكا لاستهداف العالم الاسلامي؛ داعيا الشعب الايراني والاحزاب والتيارات السياسية وجميع المسؤولين في البلاد الي التماسك ونبذ الخلافات والتركيز علي المصالح الوطنية في اطار تعليمات قائد الثورة الاسلامية.
واكد عضو لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشوري الاسلامي، ان الاتهامات النووية الواهية الموجهة من جانب امريكا ضد ايران بانها ذريعة للتحريض السياسي والعسكري والاقتصادي علي الجمهورية الاسلامية؛ مصرحا ان امريكا حاولت من خلال هذه الآلية المساس بمصالح الشعب الايراني الابي وتحقيق مآربها الاستكبارية البغيضة.
ونوّه الي ان الاتفاق النوي ادّي الي تجميد الحظر الاقتصادي المفروض من جانب الامم المتحدة واغلاق الملف النووي الايراني لدي مجلس الامن الدولي وبالتالي احبط المحاولات الامريكية المحرضة ضد البلاد؛ مشددا في الوقت نفسه بالقول انه ينبغي علي العام ان يدرك بان الاتفاق النووي من دون الغاء الحظر الاقتصادي لايعني شيئا بالنسبة للشعب الجمهورية الاسلامية؛ مضيفا ان الشعب الايراني لن يهاب الجبهات السياسية والعسكرية المثارة (من جانب امريكا) ضده ولا يخشي الحظر الاقتصادي علي الاطلاق.
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الاتفاق النووي ادي الي قناعة المجتمع الدولي حول سلمية الانشطة النووية الايرانية

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