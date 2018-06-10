القضاء علي خليتين إرهابيتين آخرتين في شمال غرب البلاد

وأضاف العميد محمد باكبور اليوم الاحد : في الأيام الأخيرة لوحظ بعض التحركات والمحاولات من قبل الاشرار والارهابيين المناوئين للثورة في المناطق الحدودية في غرب وشمال غرب البلاد بهدف التوغل في عمق الاراضي الإيرانية، حيث استطاع مقاتلو القوات البرية للحرس الثوري في مقر حمزة سيد الشهداء (ع) وبرصد استخباراتي دقيق، من احباط المخططات المقيتة للزمر الإرهابية.

واضاف قائد القوة البرية لحرس الثورة الإسلامية، انه تم في هذا الاشتباك قتل 6 واصابة 3 من اعضاء الخليتين الارهابيتين، وضبط كميات من الاسلحة والعتاد والمعدات كانت بحوزة الارهابيين.

وكان الحرس الثوري الايراني، قد أعلن مساء يوم الجمعة 9 يونيو، القضاء علي خلية ارهابية في منطقة اشنويه الحدودية بشمال غرب البلاد، وقتل واصابة جميع عناصرها البالغ عددهم 7 .

انتهي** 2344

