سيناتور باكستاني: إسلام آباد إلي جانب طهران في موضوع الاتفاق النووي

اسلام آباد/ 10 حزيران/ يونيو/ ارنا - قال المحلل في القضايا السياسية والعضو الأسبق في مجلس الشيوخ الباكستاني، بشان انسحاب أميركا من الاتفاق النووي وتداعياته علي المجتمع الدولي، قال إنه مع استمرار سياسة الأدارة الأمريكية المناهضة لإيران، فان باكستان حكومة وشعبا، تقف الي جانب الشعب والحكومة الإيرانية في كافة المجالات خاصة الاتفاق النووي.

و في مقابلة مع إرنا في إسلام أباد اليوم الأحد، أعتبر الجنرال عبد القيوم، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، بالاجراء غير العقلاني والمنافي للقانون الدولي.
وأعرب عضو حزب 'مسلم ليك'، عن أسفه للإجراء غير المدروس وغير المتوقع من جانب الأدارة الأمريكية بشأن الاتفاق النووي، قائلاً: لقد أصبح السلوك غير الدبلوماسي للولايات المتحدة مصدر قلق للمجتمع الدولي، لأن بلدًا ينتهك معاهدة دولية مقبولة دوليًا، لايمكن الوثوق به.
وصرح انه بالطبع، هذه ليست المرة الأولي التي تنقض فيها الولايات المتحدة القوانين الدولية، وقد انتهكت سابقا المعاهدة الدولية بشأن تغير المناخ.
ووصف المحلل السياسي الباكستاني، النتائج غير السارة لاجراء ترامب المناهض لإيران علي الصعيد الدولي، قائلا إن ترامب بقراره هذا جلب التوتر وعدم الاستقرار إلي المنطقة.
وأشار الجنرال عبدالقيوم إلي تاريخ الإمبريالية الأمريكية ودعاة الحرب الأمريكيين في العالم، قائلاً إن السياسات الأمريكية في المنطقة لن تجدي نفعا.
كما انتقد، الأمم المتحدة لسكوتها ازاء سلوك الأمريكيين، مضيفًا أن الأمم المتحدة لا يبدو أنها تمتلك القدرة علي التعامل مع التسلط الأمريكي دوليا.
وفي جانب آخر من خطابه، انتقد المحلل الباكستاني، نظام الهيمنة العالمي وقال إن سياسة أمريكا تجاه الدول الإقليمية انتقائية تمامًا و أحادية الجانب، وحتي تتعارض تمامًا مع مصالحها الوطنية.
ورحب بالنهج الإيجابي والواقعي للاتحاد الأوروبي في الحفاظ علي الاتفاق النووي، وقال ان الأوروبيين يبذلون قصاري جهدهم للحفاظ علي السمعة الدولية للغرب من خلال تنفيذ الاتفاق النووي، لكن الولايات المتحدة لا تضع أي قيمة لالتزاماتها الدولية.
وأكد السياسي الباكستاني، علي ضرورة الحد من الأعمال التعسفية الأمريكية في العالم، وقال: يجب أن تتحد روسيا والصين والاتحاد الأوروبي من أجل الحفاظ علي عالم متحضر ويلتزم بالقانون، واستخدام الامكانيات المتاحة لحفظ الاتفاق النووي ومعاقبة أميركا.
وفي الختام، وصف هيمنة اللوبي الصهيوني وتأثيره علي السياسية الأمريكية بالعامل الرئيسي وراء تحرك ترامب المناهض لإيران، قائلا إن الكيان الصهيوني هو المصدر الرئيسي للانقسام وعدم الاستقرار في المنطقة، طالما أن هذا الكيان يواصل ممارساته الأجرامية، لا يمكن التفاؤل بتحقيق السلام والأمن في الشرق الأوسط.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 8 مايو الماضي انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع طهران الذي وقعته إيران والسداسية الدولية (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا وألمانيا والصين) عام 2015 .
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سيناتور باكستاني: إسلام آباد إلي جانب طهران في موضوع الاتفاق النووي

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