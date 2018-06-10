المجلس الوطني للايرانيين المقيمين في امريكا يحتج علي قرار شركة نايك ضد المنتخب الايراني لكرة القدم

طهران / 10 حزيران / يونيو / ارنا – اعلن المجلس الوطني للايرانيين المقيمين في امريكا علي لسان وكيل المجلس للشؤون السياسية 'جمال عبدي' ان سياسات 'شركة نايك' (المنتجة للمعدات الرياضية)، علي اعتاب انطلاق منافسات كاس العالم 2018 في روسيا، ضد المنتخب الايراني لكرة القدم مثيرة للخجل وغير اخلاقية.

واكد عبدي في بيان اصدره ردا علي قرار هذه الشركة الامريكية، ان ما قامت به شركة نايك من فرض الحظر علي لاعبي المنتخب الوطني الايراني لكرة القدم وامتناعها عن تزويدهم بأحذية رياضية كان محبطا.
وطالب البيان الادارة الامريكية باجراء تحقيق فوري حول هذا الاجراء المثير للخجل؛ كما طالب شركة نايك باتخاذ ما يلزم لإلغاء هذا القرار.
وتوجه البيان الصادر عن المجلس الوطني للايرانيين المقيمين في امريكا، بالخطاب الي الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مطالبا ايّاه بادراج التحقيق في هذا الامر علي سلّم اعماله والإطمئنان من عدم تعرض المنتخبات المشاركة في كأس العالم لمعايير مزدوجة.
كما طالب البيان بمعاقبة الجهات التي تعمل علي تسييس المسابقات الرياضية الدولية؛ مبينا ان احداثا مثل الاولمبياد وكاس العالم لكرة القدم اسست لمواجهة التوترات بين الشعوب وترسيخ الوحدة بين الناس؛ 'وعليه فإن انتهاج هكذا سياسات غير رياضية مرفوضة علي الاطلاق'.
علما ان قرار 'شركة نايك' المنتجة للمعدات الرياضية ضد المنتخب الايراني لكرة القدم يصب في سياسات الادارة الامريكية التي تسعي بشتي الآليات والسبل لفرض الضغوط علي الجمهورية الاسلامية الايرانية؛ وقد كلفت 'نايك' باتخاذ قرار غير اخلاقي يتعارض والقوانين الدولية متمثلا بفرض الحظر علي المنتخب الوطني الايراني وعدم تزويده بأحذية رياضية؛ وذلك علي اعتاب انطلاق مباريات كاس العالم لكرة القدم 2018 في روسيا.
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المجلس الوطني للايرانيين المقيمين في امريكا يحتج علي قرار شركة نايك ضد المنتخب الايراني لكرة القدم

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المجلس الوطني للايرانيين المقيمين في امريكا يحتج علي قرار شركة نايك ضد المنتخب الايراني لكرة القدم

المجلس الوطني للايرانيين المقيمين في امريكا يحتج علي قرار شركة نايك ضد المنتخب الايراني لكرة القدم

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