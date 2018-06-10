البيان الختامي لمنظمة شنغهاي يؤكد أنه لا بديل عن الحل السياسي في سوريا

وجاء في البيان الختامي لمنظمة شنغهاي للتعاون، اليوم الأحد، : تؤكد الدول الأعضاء أنه لا بديل عن تنفيذ عملية سياسية شاملة تحت قيادة السوريين والسوريين أنفسهم للخروج من الأزمة السورية'.

وأشار البيان إلي أن حل الأزمة يجب أن يتم وفقا لأحكام قرار مجلس الأمن الدولي و'ينطلق من ضرورة السيادة والاستقلال والسلامة الإقليمية لسوريا'، مضيفاً: 'تدعم الدول الأعضاء مفاوضات السلام في جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة، وتشير أيضا إلي فعالية عملية أستانا وتحث جميع الأطراف المتصارعة علي اتخاذ خطوات عملية لتنفيذ المذكرة الخاصة بإنشاء مناطق التصعيد من أجل تهيئة الظروف الملائمة للتسوية السياسية للوضع في سوريا'.

ورحبت الدول الأعضاء بنتائج الحوار الوطني السوري الذي انعقد في سوتشي في أواخر شهر يناير/ كانون الثاني باعتباره مساهمة هامة في تعزيز مثل هذه العملية السياسية في سوريا.

ودعت الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، جميع المشاركين في خطة العمل المشتركة الشاملة الخاصة بتسوية البرنامج النووي الإيراني للوفاء بالتزاماتهم.

ووقع قادة، روسيا، والصين، وقيرغيزستان، وكازاخستان، وطاجيكستان، وأوزبكستان، بالإضافة إلي الهند وباكستان، علي هذه الوثيقة الختامية .التي عقدت في مدينة تشينغداو الصينية.

و في كلمة القاها الرئيس روحاني اليوم في اجتماع القمة للدول الاعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون أكد بان سياسة التفرد الاقتصادية والسياسية والقانونية تضعف سياسة التناغم الاقليمي، معتبرا محاولات الولايات المتحدة لفرض سياساتها علي الاخرين بانها تشكل خطرا متفاقما في الوقت الحاضر.

هذا وبدأ المؤتمر أعماله أمس السبت 9حزيران/ يونيو ليستمر ليومين في مدينة شينغداو الواقعة في محافظة شندونغ شرق الصين شارك فيه زعماء وقادة 8 دول ذات عضوية كاملة و4 دول تحمل صفة مراقب ومسؤولون يمثلون منظمات دولية.

وكان الرئيس الايراني حسن روحاني قد وصل الجمعة 8 حزيران/يونيو مطار مدينة شينغ داو بدعوة رسمية تلقاها من نظيره الصيني شي جين بينغ للمشاركة في المؤتمر الثامن عشر لمنظمة تعاون شنغهاي يرافقه في هذه الزيارة وفد يتكون من شخصيات سياسية واقتصادية منها وزير الخارجية محمد جواد ظريف وبيجن نامدار زنغنه وزير النفط ومسعود كرباسيان وزير الاقتصاد ومحمد نهاونديان مساعد رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية و ولي الله سيف رئيس البنك المركزي.

وتخللت الزيارة مشاركة الوفد الايراني في مأدبة عشاء اُقيمت علي شرف الوفد وتوقيع وثائق واتفاقيات ثنائية بين ايران والصين.

انتهي** 2344

