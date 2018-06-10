قناة العربية وفي ممارسة خبيثه جديدة تحرف كلام مسوول ايراني

وقد تناولت 'العربيه' وبشكل مغرض التصريحات التي ادلي بها لاريجاني للقناة الثانية الايرانية فيما يتعلق بهجمات 11 سبتمر وقرار المحكمة الامريكية بادانة ايران .

في حين ان لاريجاني كان قد اشار في حواره مع القناة الايرانية الي التقرير الملفق للجنة هجمات 11 سبتمر ضد ايران وقال ان شخصيات مثل لي هاميلتون وامثاله تولت رئاسة هذه اللجنة وأوردت صفحتين أو ثلاث وعلي ما اعتقد الصفحتين 240 أو 241 حول ايران. واثاروا هذا التساوءل: ما الدور الذي كان بامكان ايران ان تقوم به هذه القضايا؟

واضاف أنهم اوردوا تقارير تزعم بان عناصر القاعدة التي كانت تنوي الذهاب من السعودية الي افغانستان او مكان اخر جوا او برا، كانت تطلب في الحدود من ايران الا تختم جوازات سفرهم، وكانوا يقولون بان الحكومة السعودية ان عرفت باننا اتينا الي ايران ستؤذيننا. وزعموا ان ايران قبلت ببعض ذلك والا تختم جوازات سفرهم وصوروا الموضوع وكأن ايران كانت تتعاون مع القاعدة.

وتطرق لاريجاني الي حالات اخري وردت في هذه التقارير المعادية لايران وقال انهم قالوا بان طائرة كانت تمر من مكان ما مثلا من نقطة الي اخري في المنطقة وكان علي متنها طيار العمليات وكان قيادي في حزب الله ايضا يجلس في مقعد فيها. وقد لفقوا مجموعة هذه القضايا وتساءلوا عما اذا كانت ايران تعاونت مع القاعدة بشكل مباشر او عن طريق حزب الله أم لا؟ لكن استنتاج هذه اللجنة بصورة عامة هو ان القاعدة كانت العدو رقم واحد لايران.

انتهي**م م** 1718

