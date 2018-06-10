قناة العربية وفي ممارسة خبيثه جديدة تحرف كلام مسوول ايراني

طهران/10 حزيران/ يونيو/ارنا- قامت قناة العربية السعودية وفي ممارسة جديدة بتحريف كلام 'محمد صادق لاريجاني' امين لجنة حقوق الانسان في السلطة القضائية الايرانية والذي تحدث حول التقرير المزيف للجنة تقصي الحقائق فيما يتعلق بهجمات 11 سبتمبر وزعمت ان كلام لاريجاني يعني دعم ايران للقاعدة.

وقد تناولت 'العربيه' وبشكل مغرض التصريحات التي ادلي بها لاريجاني للقناة الثانية الايرانية فيما يتعلق بهجمات 11 سبتمر وقرار المحكمة الامريكية بادانة ايران .
في حين ان لاريجاني كان قد اشار في حواره مع القناة الايرانية الي التقرير الملفق للجنة هجمات 11 سبتمر ضد ايران وقال ان شخصيات مثل لي هاميلتون وامثاله تولت رئاسة هذه اللجنة وأوردت صفحتين أو ثلاث وعلي ما اعتقد الصفحتين 240 أو 241 حول ايران. واثاروا هذا التساوءل: ما الدور الذي كان بامكان ايران ان تقوم به هذه القضايا؟
واضاف أنهم اوردوا تقارير تزعم بان عناصر القاعدة التي كانت تنوي الذهاب من السعودية الي افغانستان او مكان اخر جوا او برا، كانت تطلب في الحدود من ايران الا تختم جوازات سفرهم، وكانوا يقولون بان الحكومة السعودية ان عرفت باننا اتينا الي ايران ستؤذيننا. وزعموا ان ايران قبلت ببعض ذلك والا تختم جوازات سفرهم وصوروا الموضوع وكأن ايران كانت تتعاون مع القاعدة.
وتطرق لاريجاني الي حالات اخري وردت في هذه التقارير المعادية لايران وقال انهم قالوا بان طائرة كانت تمر من مكان ما مثلا من نقطة الي اخري في المنطقة وكان علي متنها طيار العمليات وكان قيادي في حزب الله ايضا يجلس في مقعد فيها. وقد لفقوا مجموعة هذه القضايا وتساءلوا عما اذا كانت ايران تعاونت مع القاعدة بشكل مباشر او عن طريق حزب الله أم لا؟ لكن استنتاج هذه اللجنة بصورة عامة هو ان القاعدة كانت العدو رقم واحد لايران.
انتهي**م م** 1718



برچسب ها

سياسي

لاريجاني

العربية

تحريف

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

قناة العربية وفي ممارسة خبيثه جديدة تحرف كلام مسوول ايراني

معظم المشاهدات

رفع العلم الايراني في مسيرة يوم القدس في العراق .. مابين حقائق الاحرار واراجيف العبيد

رفع العلم الايراني في مسيرة يوم القدس في العراق .. مابين حقائق الاحرار واراجيف العبيد

سياسي عراقي: سنصلي في القدس قريبا

سياسي عراقي: سنصلي في القدس قريبا

قتيل و23 جريحاً حصيلة تفجير الخالص شمال شرق بغداد

قتيل و23 جريحاً حصيلة تفجير الخالص شمال شرق بغداد

اجتماع رباعي لاعضاء غرفة التنسيق الاستخباري في بغداد

اجتماع رباعي لاعضاء غرفة التنسيق الاستخباري في بغداد

المجلس الاعلي الاسلامي العراقي يقيم حفلا بمناسبة يوم القدس العالمي

تحت شعار 'القدس عاصمتنا' ..

المجلس الاعلي الاسلامي العراقي يقيم حفلا بمناسبة يوم القدس العالمي

أحدث الأخبار

قناة العربية وفي ممارسة خبيثه جديدة تحرف كلام مسوول ايراني

قناة العربية وفي ممارسة خبيثه جديدة تحرف كلام مسوول ايراني

انطلاق عمليات بناء مستشفي العلاج بالأشعة الأيونية في طهران

رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية:

انطلاق عمليات بناء مستشفي العلاج بالأشعة الأيونية في طهران

الرئيس الايراني يلتقي رئيس الوزراء الهندي

علي هامش قمه منظمة شنغهاي للتعاون

الرئيس الايراني يلتقي رئيس الوزراء الهندي

امير عبداللهيان: علي العالم أن يثمن جهود ايران في مكافحة الارهاب

امير عبداللهيان: علي العالم أن يثمن جهود ايران في مكافحة الارهاب

طهران مستعدة لتطوير وتعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع أولان باتور

روحاني خلال لقائه الرئيس المنغولي:

طهران مستعدة لتطوير وتعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع أولان باتور

موضوعات مرتبط