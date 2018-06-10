رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية:

انطلاق عمليات بناء مستشفي العلاج بالأشعة الأيونية في طهران

طهران/10 حزيران/ يونيو/ ارنا -أعلن رئيسة منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي اكبر صالحي، أن بناء مستشفي حديثة جدا ومتخصصة بمعالجة أمراض السرطان بالأشعة الأيونية، سيتم الانتهاء منه أواخر الحكومة الثانية عشرة (2021)، بالتعاون مع وزارة الصحة والتعليم الطبي.

وفي مراسم التوقيع علي مذكرة التفاهم بين وزارة الصحة ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، لبناء وتمويل المركز التدريبي وعلاج امراض السرطان والطب النووي قال صالحي، اليوم الأحد ، ان المركز يقع في محافظة البرز غرب طهران، ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية ستقدم الخدمات العلمية والتقنية لبناء المركز منوها الي الانتهاء من عقود التصميم والبناء للمركز .
كما أشار إلي إنتاج 'العلاج الإشعاعي' لمليون مريض في البلاد وقال: من أجل توفير 'العلاج الإشعاعي' وفقًا لأحدث المعايير الدولية، فإننا ننفذ مشروع GMP ، بمعدات تبلغ قيمتها 60 مليون يورو.
وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، إن المركز الوطني للعلاج بالأشعة الأيونية، فريد من نوعه لعلاج مرضي السرطان في منطقة غرب آسيا ، في حين لا يوجد سوي خمسة مراكز مماثلة في العالم.
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علي اكبر صالحي

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انطلاق عمليات بناء مستشفي العلاج بالأشعة الأيونية في طهران

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