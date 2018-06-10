علي هامش قمه منظمة شنغهاي للتعاون

الرئيس الايراني يلتقي رئيس الوزراء الهندي

بكين/10 حزيران/يونيو/إرنا – التقي رئيس الجمهوريه اليوم الاحد علي هامش إجتماع قمه قادة الدول الاعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون برئيس الوزراء الهندي نارندا مودي في مدينة شينغ داو الصينية.

وأكد الجانبان خلال اللقاء علي تعزيز وتنمية التعاون الاقتصادي والسياسي وتبادلا وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وكان الرئيس الايراني حسن روحاني قد وصل الجمعة 8 حزيران/يونيو الي مدينة شينغ داو بدعوة رسمية تلقاها من نظيره الصيني شي جين بينغ للمشاركة في القمه الثامنه عشره لمنظمة تعاون شنغهاي رافقه في هذه الزيارة وفد رفيع يضم وزير الخارجية محمد جواد ظريف وبيجن زنغنه وزير النفط ومسعود كرباسيان وزير الاقتصاد ومحمد نهاونديان مساعد رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية و ولي الله سيف رئيس البنك المركزي.
وتخللت الزيارة مشاركة الوفد الايراني في مأدبة عشاء اُقيمت علي شرف الوفد وتوقيع وثائق واتفاقيات ثنائية بين ايران والصين.
هذا وبدأ المؤتمر أعماله أمس السبت ليستمر يومين في مدينة شينغ داو الواقعة في محافظة شندونغ شرق الصين ويشارك فيه زعماء وقادة 8 دول ذات عضوية كاملة و4 دول تحمل صفة مراقب ومسؤولون يمثلون منظمات دولية.
علماً بأنّ كازاخستان والصين وقيرغيزيا وروسيا وطاجكستان و أوزبكستان، أسست منظمة تعاون شنغهاي في ال15 من يونيو 2001 في مدينة شنغهاي الصينية.
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منظمة شنغهاي للتعاون

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الرئيس الايراني يلتقي رئيس الوزراء الهندي

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