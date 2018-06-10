امير عبداللهيان: علي العالم أن يثمن جهود ايران في مكافحة الارهاب

طهران/10حزيران/يونيو/ارنا- أكد مساعد رئيس مجلس الشوري الاسلامي للشؤون الدولية 'حسين امير عبداللهيان' إنه علي العالم أن يثمن ما قامت به ايران و محور المقاومة في مكافحة الارهاب و ابعاد الخطر الذي كان يهدد المنطقة.

و علي هامش مراسم اقيمت بمناسبة الذكري الاولي لاستشهاد عدد من موظفي مجلس الشوري الاسلامي في الحادث الارهابي الذي وقع العام الماضي، اضاف عبداللهيان ان امريكا كانت و الي جانب تنظيم داعش الارهابي من حماة الارهابيين الاساسيين.
واشار الي الجهود التي بذلتها ايران و معها حزب الله في مكافحة الارهاب بشكل جاد موضحا ان روسيا ساهمت ايضا في السنوات الاخيرة في مكافحة الارهاب.
وفي جانب اخر من تصريحاته قال عبد اللهيان ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب كذب عندما اعلن استراتيجية عام 2018 و زعم بالقضاء علي داعش في سوريا و العراق نهائيا.
واكد إن الجمهورية الاسلامية الايرانية و حلفاءها وقفوا الي جانب الجيشين العراقي و السوري ولعبوا دورا فاعلا في مكافحة الارهاب.
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امير عبداللهيان: علي العالم أن يثمن جهود ايران في مكافحة الارهاب

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