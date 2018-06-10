طهران مستعدة لتطوير وتعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع أولان باتور

واضاف الرئيس روحاني خلال لقائه اليوم الاحد الرئيس المنغولي خالتما باتولغا، اننا نؤكد علي تنمية العلاقات الاقتصادية، لخدمة مصالح شعبي البلدين، ونحث القطاعات الخاصة ورجال الأعمال الإيرانيين للمشاركة في مشاريع التنمية في منغوليا .

وعلي هامش اجتماع قمة الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون في تشينغداو، أشار الرئيس روحاني إلي دور العلاقات المصرفية لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك، وقال ان المستثمرين الايرانيين قادرون علي الاستثمار في قطاع الثروة الحيوانية في منغوليا .

كما أكد الرئيس روحاني علي ضرورة تطوير العلاقات بين القطاعين العام والخاص في البلدين.

من جانبه قال الرئيس المنغولي خالتما باتولغا، إن العلاقات بين إيران ومنغوليا في تطور، مؤكدا أن بلاده عازمة علي تقوية علاقاتها مع إيران في جميع الميادين، وخاصة في المجال اﻻقتصادي.

كان الرئيس الايراني حسن روحاني قد وصل الجمعة 8 حزيران/يونيو مطار مدينة شينغ داو بدعوة رسمية تلقاها من نظيره الصيني شي جين بينغ للمشاركة في المؤتمر الثامن عشر لمنظمة تعاون شنغهاي يرافقه في هذه الزيارة وفد يتكون من شخصيات سياسية واقتصادية منها وزير الخارجية محمد جواد ظريف وبيجن نامدار زنغنه وزير النفط ومسعود كرباسيان وزير الاقتصاد ومحمد نهاونديان مساعد رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية و ولي الله سيف رئيس البنك المركزي.

وتخللت الزيارة مشاركة الوفد الايراني في مأدبة عشاء اُقيمت علي شرف الوفد وتوقيع وثائق واتفاقيات ثنائية بين ايران والصين.

هذا وبدأ المؤتمر أعماله أمس السبت 9حزيران/يونيو ليستمر ليومين في مدينة شينغ داو الواقعة في محافظة شندونغ شرق الصين شارك فيه زعماء وقادة 8 دول ذات عضوية كاملة و4 دول تحمل صفة مراقب ومسؤولون يمثلون منظمات دولية.

علماً بأنّ كازاخستان والصين وقيرغيزيا وروسيا وطاجيكستان و أوزبكستان، أسست منظمة تعاون شنغهاي في ال15 من يونيو 2001 في مدينة شنغهاي الصينية.

انتهي** 2344

