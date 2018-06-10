البرلمان الايراني يصادق علي لائحة مكافحة الجرائم المنظمة

وناقش نواب المجلس هذه الاشكاليات و صوت علي تعديلها 136 نائبا من مجموع 256 نائبا في المجلس فيما عارضه 89 نائبا اخر و امتنع 11 اخر عن التصويت.

وستقوم الجمهورية الاسلامية الايرانية بتفسير و تنفيذ المواد العاشرة والخامسة والثالثة و الثالثة و العشرين من اتفاقية باليرمو علي اساس القوانين الايرانية.

كما اتفق نواب المجلس علي انه آذا تعذر تسويه أي خلاف ناجم عن تفسير او تنفيذ الاتفافية من خلال الحوار فتتم احالته الي محكمة العدل الدولية في اطار المادة الـ 139 من الدستور الايراني.

وتم المصادقة علي اتفاقية باليرمو في عام 2000 في مدينة باليرمو الايطالية لذلك تشتهر بهذا الاسم.

انتهي ** 1110 ** 1837

